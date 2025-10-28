Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli

KARTEPE TELEFERİK’TE EŞSİZ YOLCULUK

50 yıllık hayalin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik’te eşsiz yolculuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda indirimli olarak gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, 29 Ekim Çarşamba günü (yarın) tam ve öğrenci tarifelerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Aileler, yetişkinler ve çocuklar, 29 Ekim coşkusunun yaşandığı günde şehir ve doğa manzarasında seyahat edebilecek.

MUHTEŞEM BİR MANZARA SUNUYOR

Kocaelililerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gören teleferik, hem ulaşım hem de görsel bir deneyim sunuyor. Derbent’ten başlayıp Kuzuyayla’ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca Sapanca Gölü ve Kartepe’nin yeşil dokusu eşliğinde seyahat ediliyor.