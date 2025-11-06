Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

06 Kasım 2025 Perşembe 09:45