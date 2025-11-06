banner1208
ASAYİŞ:
Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

06 Kasım 2025 Perşembe 09:45

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım tarihinde Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım'da Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. T.K.'nın ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
