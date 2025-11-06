banner1208
Gebze Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gebze Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

06 Kasım 2025 Perşembe 09:30

 Meclis oturumu, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. Toplantıyı Gebze Belediye Meclisi Başkan Vekili Selamet Güner yönetti. Başkan Vekili Güner meclis oturumunun başında “29 Ekim günü ilçemizde yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı olarak kurtarılan kızımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Önergeyle eklenen 4 maddeyle birlikte toplam 12 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda, gündemin birinci maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün vergi borcuna mahsuben 12 adet taşınmaz devriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından Başkan Vekili Selamet Güner meclis üyelerinin gündem dışı söz verdi, sorularını cevapladı.
Gebze Belediyesi meclisinin bir sonraki oturumu 2 Aralık Salı günü saat 15.00’te yapılacak.

(Ömer İLGEÇ)

