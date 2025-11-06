banner1208
GENEL:
Türkiye & Ortadoğu iş kadınları ihracat buluşması başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle düzenlenen 6. KOİDER BAZAAR Türkiye & Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması, birbirinden önemli ulusal ve uluslararası iş insanlarından oluşan panellerle 7-8 Kasım 2025 tarihlerinde Kartepe Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek.

Türkiye & Ortadoğu iş kadınları ihracat buluşması başlıyor

06 Kasım 2025 Perşembe 09:32

 30’DAN FAZLA ÜLKE KATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ile birlikte önemli bir etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda 6. KOİDER BAZAAR Türkiye & Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması 7-8 Kasım 2025 tarihlerinde Kartepe Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek. Programın açılışı 7 Kasım Cuma günü saat 09.00’da yapılacak. “On Bin Kadın Gücü” mottosuyla yola çıkan forum, 30’dan fazla ülkeden 10.000’in üzerinde iş kadını, devlet yetkilisi ve alanında uzman ismi bir araya getirecek. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden iş kadınlarını Türkiye’nin girişimci kadınları ve devlet yetkilileriyle buluşturacak zirvede ticaret ve yatırımın yanı sıra dijitalleşme, inovasyon, enerji, sürdürülebilir kalkınma, turizm, sağlık ve gıda gibi pek çok kritik başlıkta B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

 

KADINLARA TİCARETTE AKTİF ROL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen zirve, üç panel oturumu ve bir keynote konuşması şeklinde planlandı. Her oturumda farklı sektörlerden uluslararası seviyede üst düzey yetkili ve liderler, kendi deneyim ve bakış açılarını paylaşarak Türkiye & Ortadoğu konularını derinlemesine ele alacak. Bu buluşmayla Ortadoğu ülkeleriyle Türkiye arasındaki iş birliği daha da güçlenirken kadınların ticarette alacakları rollerle ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

 

İTHALAT VE İHRACAT ALANINDA BİR GELENEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle KOİDER, Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası İş Kadınları İhracat Buluşmaları düzenleyen öncü bir sivil toplum kuruluşu olma unvanını sürdürüyor. 2018 yılında başlayan KOİDER BAZAAR organizasyonları, yıllar içinde ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. 2023’te Türk Dünyası, 2024’te ise Avrupa ülkelerinden çok sayıda katılımcının yer aldığı buluşmalarda yüzlerce iş kadını, Devlet yetkilisi, yatırımcı ve sivil toplum temsilcisi bir araya geldi.

(Ömer İLGEÇ)

