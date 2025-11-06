banner1208
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Kent Konut Evleri’nde yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş.’nin projelendirdiği Kartepe Kent Konut Evleri, planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor.  12 blok ve toplam 144 konuttan oluşan projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kartepe Kent Konut Evleri'nde yoğun tempo

06 Kasım 2025 Perşembe 09:26

 KOCAELİ’NİN GÖZDE YAŞAM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut’un güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Kartepe Kent Konut Evleri projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Kocaeli’nin gözde yerleşim alanlarından biri olmaya aday projede hem altyapı hem de üstyapı imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

 

PROJEDE KATLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Toplam 12 bloktan oluşan Kartepe Kent Konut Evleri projesinde altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı ilerliyor. Şantiye alanında yoğun bir çalışma sürerken, 9 blokta kazı işlemlerinin tamamlandığı, 7 blokta ise temel imalatlarının yerine getirildiği belirtildi. Bir blokta betonarme imalatı tamamlanırken, bir diğer blokta son kat beton dökümüne geçildi. Sahada aynı anda dolgu, su yalıtımı, kalıp ve demir çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Her adımı planlı ve koordineli bir şekilde ilerleyen proje, modern bir yaşam alanının temellerini adım adım yükseltiyor.

 

KARTEPE KONUT EVLERİ 2026’DA TESLİM EDİLECEK

Modern mimari çizgilerle tasarlanan proje, 12 blokta toplam 144 konuttan oluşuyor. Kartepe Evleri; sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, spor salonu, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleriyle donatılmış yeni bir yaşam alanı olarak bölgeye değer katacak. Kent Konut’un vizyonu doğrultusunda şekillenen projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Naylon Fatura Nedir? Nasıl Anlaşılır? Naylon Fatura Nedir? Nasıl Anlaşılır?
Konservatuvar koristi olmak için ter döktüler Konservatuvar koristi olmak için ter döktüler
Türkiye & Ortadoğu iş kadınları ihracat buluşması başlıyor Türkiye & Ortadoğu iş kadınları ihracat buluşması...
Gebze Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti Gebze Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, Kocaeli’de gerçekleştirildi; Üreten kadınlar, güçlü yarınlar Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, Kocaeli’de...
Gündüz ulaşım, gece bakım; Tramvayda 7/24 durmaksızın hizmet Gündüz ulaşım, gece bakım; Tramvayda 7/24 durmaksızın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Naylon Fatura Nedir? Nasıl Anlaşılır?
Sahte fatura, Türk vergi sisteminde bir mükellefin adının karışabileceği en ciddi suçlamaların başında...

Haberi Oku