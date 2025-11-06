Kartepe Kent Konut Evleri’nde yoğun tempo

KOCAELİ’NİN GÖZDE YAŞAM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut’un güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Kartepe Kent Konut Evleri projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Kocaeli’nin gözde yerleşim alanlarından biri olmaya aday projede hem altyapı hem de üstyapı imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

PROJEDE KATLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Toplam 12 bloktan oluşan Kartepe Kent Konut Evleri projesinde altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı ilerliyor. Şantiye alanında yoğun bir çalışma sürerken, 9 blokta kazı işlemlerinin tamamlandığı, 7 blokta ise temel imalatlarının yerine getirildiği belirtildi. Bir blokta betonarme imalatı tamamlanırken, bir diğer blokta son kat beton dökümüne geçildi. Sahada aynı anda dolgu, su yalıtımı, kalıp ve demir çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Her adımı planlı ve koordineli bir şekilde ilerleyen proje, modern bir yaşam alanının temellerini adım adım yükseltiyor.

KARTEPE KONUT EVLERİ 2026’DA TESLİM EDİLECEK

Modern mimari çizgilerle tasarlanan proje, 12 blokta toplam 144 konuttan oluşuyor. Kartepe Evleri; sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, spor salonu, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleriyle donatılmış yeni bir yaşam alanı olarak bölgeye değer katacak. Kent Konut’un vizyonu doğrultusunda şekillenen projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)