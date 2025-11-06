Yeni pasta şefleri eğitimlerine başladı

Çayırova Belediyesi, 7’den 70’e eğitim anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Çayırova’nın 9 mahallesinde yer alan 8 bilgi evinde sadece öğrencilere yönelik değil, yetişkinlere de yönelik kurslarla ilçedeki herkesin kendilerini geliştirmelerine imkan sunuluyor. Bu bağlamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılan ve özellikle Çayırovalı ev hanımları tarafından büyük ilgi gören pastacılık kursunda eğitimler başladı. Geleceğin pasta şeflerini yetiştirecek kursta, uzman eğitmen eşliğinde 4 grupta yaklaşık 50 kursiyer haftanın 5 günü eğitimlerine devam ediyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Pastacılık kursu eğitmeni Durmuş Buldur, kursla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Çayırova Halk Eğitim Merkezi ve Çayırova Belediyesi’nin ortak projesi olarak ev hanımlarımıza ve çeşitli gruplardan gelen kursiyerlerimize pastacılık kursu vermekteyiz. Burada kursiyerlerimizin pastacılık alanında daha detaylı eğitim görmesini, mutfağın hem temel hem de uygulamalı eğitimleri noktasında bilgiler almalarını sağlıyoruz.

KURS SONUNDA SERTİFİKA

Burada dört ayrı grupta eğitimler vermekteyiz. Haftanın 5 günü boyunca yaklaşık 50 civarı kursiyerimiz mevcut. Kursiyerlerimize pastacılık alanında hem sektörde çalışabilme imkanı, hem de evlerinde yaptıkları ürünlerin sunumlarının geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörde görülen çalışma sistemiyle burada da o şekilde çalışıyoruz. Kurs sonucunda da belge almaktalar ve bu belgelerin de mesleki geçerliliği mevcut. Bu sayede mutfak ve pastacılık alanında CV’lerine ekleyebilecekleri bir sertifika sahibi olabilirler.”



(Ömer İLGEÇ)