Hizmet ve hoşgörü ile geçen 199 yıl

Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıldönümünü çiçek ve broşür dağıtarak kutlayan Büyükşehir Zabıtası, vatandaşlarla kurduğu sıcak iletişimle toplum odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

ZABITA HAFTASI’NDA ANLAMLI ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı personeller, “Zabıta Haftası” kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde kurulan stantta vatandaşlar ile bir araya gelen zabıta ekipleri, çiçek ve bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca esnaf ziyaretleri yapan ekipler, sürücülere de çiçek takdim etti. Programa; Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Trafik Zabıta Şube Müdürü Uğur Demir, Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya ve zabıta personelleri katılım gösterdi.

TOPLUM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Büyükşehir Zabıtası, çiçek ve broşür dağıtımı ile hem teşkilatın 199. kuruluş yıldönümünü hatırlattı hem de zabıta hizmetlerinin toplum içindeki yeri ve önemine değindi. Yıl boyunca sadece denetim ve faaliyetlere değil, vatandaşlara sergilediği yardımcı, çözüm odaklı ve hoşgörülü yaklaşımı ile takdir toplayan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; kentin güvenli, düzenli ve yaşanabilir olması için özveriyle görev yapıyor.