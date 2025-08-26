Başkan Büyükgöz, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

Başkan Büyükgöz programla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Malazgirt ruhunu diri tutmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. 954 yıl önce kazanılan bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içinde elde ettiği en büyük başarılardan biridir” ifadelerini kullandı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.