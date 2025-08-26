Başkan Büyükgöz, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı





Türk milletinin Anadolu’daki varlığını perçinleyen büyük zaferin yıl dönümünde gerçekleştirilen programda; mehteran gösterileri, temsili canlandırmalar ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluştu. Kutlama programı coşkulu anlara sahne olurken, binlerce vatandaş Malazgirt Meydanı’nda tarihi zaferin heyecanını hep birlikte yaşadı.

Başkan Büyükgöz programla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Malazgirt ruhunu diri tutmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. 954 yıl önce kazanılan bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içinde elde ettiği en büyük başarılardan biridir” ifadelerini kullandı.