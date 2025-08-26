Dilovası’nda Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Dilovası Belediyesi ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde bulunan okullarda yoğun bir hazırlık çalışması başlattı. Öğrencilerin daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul yolları, bahçeler ve çevre alanlarında kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla okul yollarındaki bozukluklar onarılırken, bahçelerde ot temizliği ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp konteynerleri dezenfekte edilirken, okul önlerindeki kaldırımlar da elden geçiriliyor.

SAĞLIKLI ORTAMLAR İÇİN YOĞUN MESAİ

Belediye ekipleri, okulların açılmasına günler kala gece gündüz çalışarak öğrencilerin yeni döneme sorunsuz başlaması için çaba harcıyor. Özellikle okul bahçelerinde yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte çocukların daha güvenli oyun alanlarına kavuşması sağlanıyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “ÖĞRENCİLERİMİZİN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeni eğitim-öğretim yılı için tüm hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini belirterek “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda eğitim alması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Okul yollarından bahçelere, çevre düzenlemelerinden temizlik çalışmalarına kadar ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada. Öğrencilerimizin mutlu ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi bizlerin en büyük temennisidir. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir Eğitim öğretim yılı diliyorum.”