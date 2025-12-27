Kar Uyarısının Ardından Gebze Belediyesi Sahada

Hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kış şartlarına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.”

425 Personel 24 Saat Görev Başında Olacak

Başkan Büyükgöz, olası bir kar yağışında sahada görev yapacak personel sayısına da dikkat çekerek, “425 personelimiz vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre görev yapacak. Ekiplerimiz kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecek”

73 Araç ve İş Makinesiyle Sahada

Karla mücadele kapsamında sahada görev alacak araç ve ekipmanlara ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz, şu açıklamalarda bulundu:

“7 adet tuzlama robotu, 14 beko loder, 2 greyder, 15 kamyon, 9 kamyonet, 1 bobcat, 2 mini tuzlama aracı ve 23 adet çift kabinli araç olmak üzere toplam 73 araç ve iş makinemizle hazır durumdayız.”

6 Bin Ton Tuz Stoğu Hazır

Tuz stoklarına da değinen Başkan Büyükgöz, “Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına 6 bin ton tuz stoğumuzu hazır bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelik Ana Arterler ve Kritik Noktalar

Karla mücadelede öncelikli güzergâhların ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler olacağını belirten Başkan Büyükgöz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Olası olumsuzluklarda belediyemizle iletişime geçilmesini rica ediyorum. Gebze Belediyesi olarak kış şartlarına karşı sahadayız ve görevimizin başındayız” dedi.





(Erkan ERENLER)