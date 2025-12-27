GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kar Uyarısının Ardından Gebze Belediyesi Sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kar yağışı uyarısının ardından Gebze Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan belediye ekiplerinin çalışmalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yerinde inceledi, yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Kar Uyarısının Ardından Gebze Belediyesi Sahada

27 Aralık 2025 Cumartesi 14:46

 Hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kış şartlarına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

425 Personel 24 Saat Görev Başında Olacak

Başkan Büyükgöz, olası bir kar yağışında sahada görev yapacak personel sayısına da dikkat çekerek, “425 personelimiz vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre görev yapacak. Ekiplerimiz kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecek”

73 Araç ve İş Makinesiyle Sahada

Karla mücadele kapsamında sahada görev alacak araç ve ekipmanlara ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz, şu açıklamalarda bulundu:

“7 adet tuzlama robotu, 14 beko loder, 2 greyder, 15 kamyon, 9 kamyonet, 1 bobcat, 2 mini tuzlama aracı ve 23 adet çift kabinli araç olmak üzere toplam 73 araç ve iş makinemizle hazır durumdayız.”

6 Bin Ton Tuz Stoğu Hazır

Tuz stoklarına da değinen Başkan Büyükgöz, “Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına 6 bin ton tuz stoğumuzu hazır bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelik Ana Arterler ve Kritik Noktalar

Karla mücadelede öncelikli güzergâhların ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler olacağını belirten Başkan Büyükgöz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Olası olumsuzluklarda belediyemizle iletişime geçilmesini rica ediyorum. Gebze Belediyesi olarak kış şartlarına karşı sahadayız ve görevimizin başındayız” dedi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı
Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kocaeli zirvesi Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Büyükşehir kışa hazır Başkan Büyükakın: Sahadaki varlığımızı güçlendiriyoruz Büyükşehir kışa hazır Başkan Büyükakın:...
Büyükşehir’den Asri Mezarlığa titiz dokunuş Büyükşehir’den Asri Mezarlığa titiz dokunuş
Saygınlar Kulübü üyeleri pazı ve karalahana hasadına katıldı; Saygınlar Kulübü’nün ‘tarım’ keyfi Saygınlar Kulübü üyeleri pazı ve karalahana hasadına...
BOSNA SAVAŞI ŞEHİTLERİ MÜZESİ VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN ANIT MEZARINDAN CANLI YAYIN BOSNA SAVAŞI ŞEHİTLERİ MÜZESİ VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen Yerel Destek Programı...

Haberi Oku