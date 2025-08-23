Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevlere müdahale ederken, yangının kısa sürede büyümesi ile alevler, bölgede bulunan ev, baraka ve konteynerlere sıçradı. Helikopter desteği ile havadan ve karadan müdahale edildi. Polislerde ellerinde küreklerle alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.
Kocaeli'de çıkan yangın 2 saatte söndürüldü: 5 ev ve eklentileri zarar gördü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevlere müdahale ederken, yangının kısa sürede büyümesi ile alevler, bölgede bulunan ev, baraka ve konteynerlere sıçradı. Helikopter desteği ile havadan ve karadan müdahale edildi. Polislerde ellerinde küreklerle alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sebebiyle 5 ev ve eklentileri hasar aldı.