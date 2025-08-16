Büyükşehir’le açık havada sinema keyfi bir başka

SİNEMA KEYFİ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını renkli etkinliklerle süslemeye devam ediyor. Açık havada sinema akşamları 17 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de “Kardeş Takımı 2” filmiyle devam edecek. Her yaşa hitap eden etkinlikler, yaz sonuna kadar sinemaseverlerle buluşmayı sürdürecek. Milli İrade Meydanı’na gelenler hem açık havada film izlemenin tadını çıkaracak hem de yaz neşesini doyasıya yaşayacak.

HER HAFTA FARKLI BİR FİLM

Tamamen ücretsiz olan etkinlikte izleyicilerin konforu için oturma düzeni özenle planlanıyor. Film boyunca devam eden patlamış mısır ikramı da izleyicilerin sinema keyfini arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların yaz akşamlarına renk katmak için düzenlediği açık havada sinema keyfi Ağustos ayı boyunca her hafta başka bir filmle devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)