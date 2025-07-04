EKONOMİ:
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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURAHMAN ASLANTAŞ HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından açıklanan haziran ayı dış ticaret verilerine göre, Türkiye ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, son 12 ayın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. İlk 6 aylık ihracat toplamı 131,4 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracat ise 267 milyar dolar ile en yüksek seviyesine çıktı.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURAHMAN ASLANTAŞ HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

04 Temmuz 2025 Cuma 11:48

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin ihracat performansındaki artışta Gebze’nin stratejik önemine dikkat çekti.

 

“Sanayi, üretim ve teknolojide ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri olan Gebze, dış ticarette de güçlü konumunu korumaktadır. Ülkemizin böylesine zorlu küresel koşullarda ihracatını artırması çok kıymetlidir. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı ve üyelerimizi gönülden kutluyorum.”

Başkan Aslantaş, Gebze Ticaret Odası olarak ihracata verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Oda olarak, üyelerimizin ihracat kapasitesini geliştirmeyi stratejik öncelik haline getirdik. GTO olarak onları yeni pazarlara açacak eğitim, danışmanlık ve ticari istihbarat hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Amacımız; Gebze iş dünyasını daha fazla üretime, daha fazla ihracata teşvik ederek ülke ekonomisine katkıyı büyütmektir.”

 

Haziran ayı ithalatı ise 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %71,5 olurken, yıl sonu ihracat hedefi 270 milyar doların üzerine çıkmak olarak açıklandı.

 

Gebze Ticaret Odası, bölge iş dünyasını desteklemeye, ihracat odaklı büyümeyi teşvik etmeye ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir varlık için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

(Ömer İLGEÇ)

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