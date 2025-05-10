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Kocaeli’nin şifa kaynağı yakında kapılarını açıyor

Kocaeli’nin sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde ilerleme oranı yüzde 90’ı buldu.

Kocaeli'nin şifa kaynağı yakında kapılarını açıyor

10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:10

 Büyükşehir Belediyesi’nin turizm ve sağlık yatırımları kapsamında Başiskele’de inşa ettiği termal tesiste çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Birçok hastalığa şifa kaynağı olacak termal tesisin ilerleme oranı yüzde 90’a ulaştı.

 

ŞİFANIN ADRESİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri sağlık turizmi alanında bir adım ileriye taşıyacak Başiskele Termal Tesiste çalışmaları sürüyor. Yerin 930 metre altından, 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun bulunduğu bölgede inşa edilen termal tesis tamamlandığında şifanın adresi olacak.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 90

10 bin 621 metrekare alan üzerinde üç blok üzerine inşa edilen Termal tesiste seramik ve asma tavan imalatları devam ediyor. Binanın doğrama işlemleri yapılırken termal havuzda ise yalıtım işlemleri sürüyor. İlerleme oranının yüzde 90’a ulaştığı projede şuan binanın elektrik imalatları yerine getiriliyor.

 

TERMAL HAVUZ VE ODALAR

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Ayrıca tesisin 8 adet masaj odası, 3 adet fizik tedavi odası, jimnastik salonu, 3 adet hidroterapi odası, doktor odası ve 2 adet toplantı salonu bulunacak.

(Ömer İLGEÇ)

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