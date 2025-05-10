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Büyükşehir’den kadınlara özel sağlıklı yaşam etkinliği

Kocaelili kadınlar, Büyükşehir’in düzenlediği “Sağlıklı Yaş Alma Programı ve Su Egzersizi” ile hem bedensel hem ruhsal sağlık kazanıyor.

Büyükşehir'den kadınlara özel sağlıklı yaşam etkinliği

10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:24

 Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sağlık ve yaşam kalitesini artıran hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yapılan “Sağlıklı Yaş Alma Programı ve Su Egzersizi” etkinlikleri Kocaeli’nde kadınlara yönelik olarak başarıyla gerçekleştiriliyor.

 

UZMAN EŞLİĞİNDE SU EGZERSİZİ YAPILDI

Hayata geçirdiği pek çok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmetlerde de sınır tanımıyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde “Sağlıklı Yaş Alma Programı ve Su Egzersizi” düzenlendi. Program kapsamında 400 kadının katılımıyla yürütülen seanslar, kadınlara özel havuzlarda uzman fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde yapıldı. Her biri 60 dakika süren su egzersizleri, hem teorik anlatımlarla hem de uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

 

FİZİKSEL SAĞLIKLARI DESTEKLENİYOR

Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen etkinliklerde, katılımcılar hem fiziksel sağlıklarını destekledi hem de sağlıklı yaş alma sürecine bilinçli adımlar attı. Program boyunca kas ve kemik sağlığı, hareket kabiliyeti, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi gibi konularda farkındalık oluşturuldu. Nisan ayında tamamlanan “Sağlıklı Yaş Alma Programı ve Su Egzersizi”, kadınların hem bedensel hem de ruhsal olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağladı.

(Ömer İLGEÇ)

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