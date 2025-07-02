Türkiye’nin En Büyük Çimento Markası Zirvedeki Yerini Koruyor

OYAK Çimento, Türkiye'nin en köklü ve prestijli iki büyük araştırmasında gösterdiği performansla sektör liderliğini bir kez daha perçinledi. Capital Dergisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırmalarında OYAK Çimento, çimento sektörünün lider markası olarak yer aldı.

2021 yılından bu yana Capital 500 listesinde sektör liderliğini elinde bulunduran OYAK Çimento, 2024 yılında da bu başarısını sürdürerek üst üste 4. kez zirvede yer aldı. Aynı zamanda İSO 500 listesinde de 43. sırada yer alan OYAK Çimento, bu yıl da ilk 50’de yer alan

olma unvanını korudu.

OYAK Çimento Satış ve Tedarik Zinciri Ülke Direktörü Ozan Erinçkan, Capital 500 başarısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “TCC Group Holdings bünyesinde bulunan OYAK Çimento olarak sürdürülebilir büyümeye, kaliteye ve sektörümüze kattığımız değere olan bağlılığımızın bir kez daha tescillenmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

İSO 500 listesindeki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela ise şu açıklamayı yaptı:



“TCC Group Holdings bünyesinde bulunan OYAK Çimento olarak, ISO 500 araştırmasında bu yıl da sektör lideriyiz. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği bu prestijli listede, bir kez daha ilk 50 marka arasında yer almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu başarı güçlü vizyonumuzun ve sürdürülebilir üretim anlayışımızın yanı sıra değerli çalışanlarımızın katkılarıyla mümkün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Türkiye'nin en büyük çimento markası’ vizyonunu gururla taşımaya devam edeceğiz.”

Türkiye sanayi ve iş dünyasının referans kaynakları arasında yer alan Capital 500 ve ISO 500 listeleri, şirketlerin finansal gücünün yanı sıra sektörel etkinliklerini de ortaya koyarken, OYAK Çimento’nun hem ekonomik hem de stratejik açıdan sürdürülebilir başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.