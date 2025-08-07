Büyükşehir’den “aile içi iletişim” semineri

SAĞLIKLI AİLE İÇİ, İLETİŞİM EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bilinçlenmesi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından “Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile İçi İletişim” konulu seminer, Yuvacık Diriliş Kampı’nda 120 öğrenciye yönelik gerçekleştirildi.

PSİKOLOG ARPACI’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kocaeli Anne Şehir Merkezi Psikoloğu Beyza Arpacı, seminerde aile kültürünün psikoloji üzerindeki etkisi ve aile değerleri üzerinde durdu. Empati duygusunun aile içi ilişkilerde hayati öneme sahip olduğunu belirten Arpacı, çocuklardan erken yaşta yüksek performans beklentisinin ilerleyen dönemlerde kaygı ve öfke patlamalarına yol açabileceğini söyledi.

SAĞLIKLI İLETİŞİMİN TEMELİ SINIRLAR

Beyza Arpacı, aile içi iletişimde doğru belirlenmiş sınırların önemine dikkat çekti. Sağlıklı iletişimin aile ortamında başladığını ve çevreyle şekillendiğini vurgulayan psikolog, sınırların hem ebeveynler hem de çocuklar için kurtarıcı olduğunu söyledi. Ayrıca, eşler arasındaki iletişimde de bu sınırların ortak bir dengeyle belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

NET VE AÇIK İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Seminerde iletişim dilinde netlik ve açıklığın altı çizilirken, Psikolog Arpacı, aile içinde imalı ve dolaylı cümlelerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Bu tür iletişim biçimlerinin kişinin zihnini gerçeklikten uzaklaştırıp negatif düşüncelere sürükleyebileceğini, sağlıklı iletişim için duyguların korkmadan açık ve net bir şekilde ifade edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.



(Ömer İLGEÇ)