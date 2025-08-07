EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den “aile içi iletişim” semineri

Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Diriliş Kampı’nda, “Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile İçi İletişim” konulu seminer düzenlendi. Psikolog Beyza Arpacı’nın verdiği eğitimde, ebeveyn tutumlarının kişinin benlik ve karakter gelişimindeki önemi vurgulandı.

Büyükşehir'den 'aile içi iletişim” semineri

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:19

 SAĞLIKLI AİLE İÇİ, İLETİŞİM EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bilinçlenmesi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından “Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile İçi İletişim” konulu seminer, Yuvacık Diriliş Kampı’nda 120 öğrenciye yönelik gerçekleştirildi.

 

PSİKOLOG ARPACI’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kocaeli Anne Şehir Merkezi Psikoloğu Beyza Arpacı, seminerde aile kültürünün psikoloji üzerindeki etkisi ve aile değerleri üzerinde durdu. Empati duygusunun aile içi ilişkilerde hayati öneme sahip olduğunu belirten Arpacı, çocuklardan erken yaşta yüksek performans beklentisinin ilerleyen dönemlerde kaygı ve öfke patlamalarına yol açabileceğini söyledi.

 

SAĞLIKLI İLETİŞİMİN TEMELİ SINIRLAR

Beyza Arpacı, aile içi iletişimde doğru belirlenmiş sınırların önemine dikkat çekti. Sağlıklı iletişimin aile ortamında başladığını ve çevreyle şekillendiğini vurgulayan psikolog, sınırların hem ebeveynler hem de çocuklar için kurtarıcı olduğunu söyledi. Ayrıca, eşler arasındaki iletişimde de bu sınırların ortak bir dengeyle belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

 

NET VE AÇIK İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Seminerde iletişim dilinde netlik ve açıklığın altı çizilirken, Psikolog Arpacı, aile içinde imalı ve dolaylı cümlelerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Bu tür iletişim biçimlerinin kişinin zihnini gerçeklikten uzaklaştırıp negatif düşüncelere sürükleyebileceğini, sağlıklı iletişim için duyguların korkmadan açık ve net bir şekilde ifade edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nden tercih danışmanlık hizmeti Çayırova Belediyesi’nden tercih danışmanlık...
İtfaiyeden yangınlara karşı farkındalık eğitimi İtfaiyeden yangınlara karşı farkındalık eğitimi
Büyükşehir’den başarılı öğrencilere tatil ödülü Büyükşehir’den başarılı öğrencilere tatil...
Yangında doğru müdahale hayat kurtarır Yangında doğru müdahale hayat kurtarır
E-Okul uygulaması yaygınlaşıyor E-Okul uygulaması yaygınlaşıyor
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelere beslenme eğitimi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelere beslenme...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi’nden tercih danışmanlık...
Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde, YKS tercih danışmanlık hizmeti başladı....

Haberi Oku