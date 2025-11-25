İLÇE HABERLERİ:
Çayırova Çağdaşkent’te konforlu ulaşım atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında girilmedik sokak bırakmıyor. Bu bağlamda Çayırova Çağdaşkent’te ulaşım konforunu artıran yol yapım ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

25 Kasım 2025 Salı 09:31

 BÖLGEDE ULAŞIM KOLAY HALE GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artıran yol yapım ve genişletme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Çağdaşkent Mesire Alanı, Bahriye Üçok Caddesi ve 378. Sokak kesişiminde yürütülen düzenlemelerle bölgedeki trafik akışı daha düzenli hale getirildi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 378. sokağı genişleterek Bahriye Üçok Caddesi ile bağlantısını güçlendirdi. Yapılan üstyapı çalışmaları sayesinde Bahriye Üçok Caddesi’nden 378 ve 370. sokaklara ulaşım daha kolay hale geldi. Toplam 800 metre uzunluğundaki güzergâha 3.500 ton asfalt serildi. Yol düzenleme projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.


(Emre KAHRAMAN)

