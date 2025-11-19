Bahçem Çayırova, Fevzi Çakmaklı öğrencileri ağırladı

Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği proje olan ‘Bahçem Çayırova’ misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yourban Projesi kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi’nden öğretim görevlileri ve Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nden öğrenciler, burada doğayla iç içe vakit geçirdi.

Daha yeşil bir Çayırova için ilçeye birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiği ‘Bahçem Çayırova’, misafirlerini ağırlamaya ve Çayırovalı ilçe sakinlerini toprakla buluşturmaya devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi ve Çayırova Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilen Yourban Projesi’nin paydaşlarından olan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri, bugün Bahçem Çayırova’yı ziyaret etti. Gebze Teknik Üniversitesi’nden öğretim görevlilerinin de öğrencilere eşlik ettiği ziyarette, Fevzi Çakmaklı gençler, sebze yetiştiriciliği hakkında bilgi edinip, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabilme şansı buldu.

FİDE DİKİP, ÇAPA YAPTILAR

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilk olarak Bahçem Çayırova projesi hakkında bilgi edinen ve alanda bulunan cüce keçileri sevip, tavukları besleyen öğrenciler, daha sonrasında bostan alanlarını ziyaret etti. Burada yetişen sebzelerin süreçleri hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonrasında ise hep beraber bahçede çapa işlemi gerçekleştirip, fide dikme çalışması yaptı. Şekerpınar Mahallesi’nde 12 bin metrekarelik alanda oluşturulan Bahçem Çayırova’da, doğayla iç içe vakit geçiren gençler, proje için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.





(Erkan ERENLER)