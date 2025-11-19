banner1212
SPOR:
Türkiye, İspanya Deplasmanından 2-2’lik Beraberlikle Döndü

İSPANYA – GEBZE GAZETESİ A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son haftasında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son haftasında Sevilla’da İspanya’ya konuk oldu ve mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ay-Yıldızlı ekip, henüz gol yememiş İspanya’ya karşı iki gol bularak öne geçti. Türkiye’nin gollerini Deniz Gül ve Salih Özcan kaydetti, İspanya’nın golleri Olmo ve Oyarzabal’dan geldi.


Maçın ilk dakikalarında Olmo’nun golüyle geriye düşen Türkiye, ikinci yarıda Deniz Gül ve Salih Özcan ile öne geçti, ancak Oyarzabal skoru eşitlemeyi başardı. Kaleci Altay Bayındır, maç boyunca kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Oyuncu değişikliği hakkını dolduran Milli Takım’da Yusuf Sarı sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yaklaşık 10 dakika 10 kişi mücadele etti.


Türkiye, İspanya deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü; play-off turunda rakibi kura ile belirlenecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

