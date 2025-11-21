Darıcalı çocuklar Gazze için sahneye çıktı

HER ÇOÇUK EŞİT FIRSATA SAHİP OLMALI
Gösteri sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Muzaffer Bıyık, hem Gazze’deki çocukların yaşadığı zorluklara hem de Darıcalı çocukların duyarlılığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Gazze’deki çocukların yaşadığı acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Onların sesi olmak, yaşadıkları dramı unutturmamak hepimizin sorumluluğu. Bugün burada sahneye çıkan ve bu duyarlılığı gösteren tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Barış ve huzur dolu bir dünya için çalışmak, her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek inşa etmek bizim görevimiz.”
(Erkan ERENLER)