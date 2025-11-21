Darıcalı çocuklar Gazze için sahneye çıktı

Darıca Belediyesi KİGEM Çocuk Kulübü, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gazzeli çocukların yaşadığı acılara dikkat çeken tiyatro oyunuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatroyu izleyen Başkan Muzaffer Bıyık da Darıcalı çocukların gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederek Gazze’yi unutturmamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi KİGEM Çocuk Kulübü, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Gazze’de Çocuk Olmak” konulu tiyatro oyunu, savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalan Gazzeli çocukların yaşadığı acıları sahneye taşıdı. Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık da katılarak çocuklarla bir araya geldi. Minik tiyatrocuların sahne performansı hem duygu dolu anlar yaşattı hem de çocuklarda farkındalık oluşturmanın önemini gösterdi. Salonun tamamen dolduğu program, velilerden büyük ilgi gördü.

HER ÇOÇUK EŞİT FIRSATA SAHİP OLMALI

Gösteri sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Muzaffer Bıyık, hem Gazze’deki çocukların yaşadığı zorluklara hem de Darıcalı çocukların duyarlılığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Gazze’deki çocukların yaşadığı acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Onların sesi olmak, yaşadıkları dramı unutturmamak hepimizin sorumluluğu. Bugün burada sahneye çıkan ve bu duyarlılığı gösteren tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Barış ve huzur dolu bir dünya için çalışmak, her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek inşa etmek bizim görevimiz.”





(Erkan ERENLER)