Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilinin içerisindeyken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilinin içerisinde oturan Ercan Kavşut’un (32) yanına bir şahıs geldi. Şahıs, aracın kapısını açıp Kavşut'u defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan sürücü aracıyla kaçmaya çalışırken, saldırgan elinde bıçakla küfürler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.







Ağır yaralı halde kaçan Ercan Kavşut, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak’a girdiği sırada park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA