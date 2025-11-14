ASAYİŞ:
Lüks otomobilin içinde dehşeti yaşadı, kaçarken kaza yaptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, lüks otomobilinin içerisindeyken yanına gelen şahıs tarafından defalarca bıçaklandı. Yaralı halde kaçmaya çalışan sürücü, başka bir araca çarptı. Bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

14 Kasım 2025 Cuma 09:37

 Olay, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (32), 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilinin içerisindeyken bir şahıs yanına geldi. Şahıs, aracın kapısını açarak Ercan K’yi art arda bıçakladı. Sürücü olay yerinden aracıyla kaçarken, saldırgan elinde bıçakla, "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. 
  Aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak’a girdiği sırada park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ercan K’nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
  Bu arada saldırgan olay sonrası bir süre elinde bıçakla caddede dolaştığı, ardından kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 
  Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 




İHA
