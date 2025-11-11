Oda Orkestrası, Büyük Önder için çaldı, yürekler özlemiyle doldu; Ata’ya özlem notalarla yankılandı

ODA ORKESTRASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü vefatının 87. yıldönümünde muhteşem bir konser ile andı. Yoğun ilgi nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon tıklım tıklım doldu. Eserlerin hikâyeleri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından anlatıldı. Senfonik tınıların eşliğinde ve türkülerin hikâyelerinin yürekleri doldurduğu konser duygu dolu anlara sahne oldu. İzleyiciler dakikalarca Oda Orkestrasını alkışlarken, Büyük Öndere olan özlem bir kez daha gözler önüne serildi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki konser 10 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi nedeniyle 1.500 kişilik Akçakoca Salonu tıklım tıklım doldu. Yer bulamayan çok sayıda vatandaş konseri salonun merdivenlerine oturarak izledi. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da takip etti.

ŞEF ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDE

Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın solistliğini TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Çiğdem Yarkın ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü eğitmeni Neşe Sarısözen Adalı yaptı.

ODA ORKESTRASI’NIN ÜYELERİ

Oda Orkestrası’nda 1. Kemanda; Oğuz Yaşar Özzeren, Yağmur Çınar, Musab Çağrı Öztürk, Faruk Çetin, 2. Kemanda Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Simay Terzioğlu, Sıla Bostancı, Viyolada Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Hilal Örnek, Flüt’te Ekim Türkü Özdemir Tolga Batur, Klarnette Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek, Viyolonselde İsmail Hakkı Gayretli, Enes Bakır, Zeynep Deveci, Gizem Yaşar, Ud’ta Hamdi İtil, Trompette Ulaş İskenderoğlu, Kanunda Tuncay Kardaş, Ney ve Kavalda Cengiz Atlan, Bas Gitarda ise Konservatuvar Bas Gitar Eğitmeni Sencer Özbay görev aldı.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE BAŞLAYAN MUHTEŞEM KONSER

Konser, Çanakkale Zaferi’nin anlamına atfedilen Çanakkale Türküsü ile başladı. Oda Orkestrası konserde ayrıca “Çalın Davulları”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Yanık Ömer”, “Yemen Türküsü”, “Ah Bir Ataş Ver”, “Manastır Türküsü”, “Vardar Ovası” adlı eserleri, solistlerin eşliğinde başarı ile icra etti.

SON ESER HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

Konserin son eseri Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısında ise TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın ve Büyükşehir Belediyesi Ses Eğitmeni Neşe Sarısözen Adalı düet yaptı.

GÖZ YAŞLARINA HÂKİM OLAMADILAR

Konser unutulmaz kılan ise türkülerin hikâyelerinin anlatılması oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ile Şehir Tiyatroları sanatçısı Funda İlhan muhteşem anlatımlarıyla türkülere adeta hayat verdi. Sanatçılar eserlerin hikayelerini anlatırken zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı. Bu anlar ise seyircilerin alkışlarıyla karşılandı.

ODA ORKESTRASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini dakikalarca süren ayakta alkışlarıyla sergiledi. Vatandaşların yoğun sevgi seli karşısında Oda Orkestrası Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısı ile bis yaptı.

ABİŞ, BÜYÜK ÖNDERİ ANLAMLI SÖZLERLE ANDI

Sahneye gelen Başkan Vekili Abiş de konuklara yönelik bir konuşma yaptı. Sözlerine Başkan Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Başkan Vekili Abiş, “Son derece anlamlı bir gün içindeyiz. Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87.yıldönümünde onun sevdiği şarkılarla andık. Başta Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş savaşı şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmet anıyoruz. Böyle bir günde bu kadar muhteşem bir kalabalıkla bizlere eşlik eden siz kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayaklarına sağlık” dedi. Başkan Vekili Abiş, daha sonra sanatçılara teşekkür çiçeği takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

ŞEF ENGİN ŞEN’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Oda Orkestrası’nın şefi Engin Şen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve saygı ile andıklarını söyledi. Konserde kendilerine eşlik eden tüm sanatçılara tek tek teşekkür eden şef Engin Şen, “En önemli teşekkürümüz ise Başkanımız Tahir Büyükakın’a. Çünkü başkanımız orkestramızı her zaman destekledi. Bu destekle çok güzel konserler verdik. Bundan sonra da konserlerimizle karşınızda olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.



(Emre KAHRAMAN)