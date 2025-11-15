Takıntı hale getirdiği genç kızı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde takıntı hale getirdiği genç kızı pusu kurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayı planlayarak yapmadığını söyleyen sanık, "Ben zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım" dedi.

Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak'ta bulunan site önünde 16 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), otomobilde bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten 7 ay önce evlenen Esen'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, bin saatlik güvenlik kamerası izlenerek zanlının kimliği tespit edildi. Gülhan Esen'in katil zanlısı, takıntılı eski sevgilisi Muhammed T. (29) çıktı. Muhammed T.'nin cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren Muhammed T. olaydan 5 gün sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin Muhammed T'ye yardım eden İ.T. ve M.Ö. hakkında da dava açıldı. İfadeleri alınan İ.T. ve M.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Muhammed T.'nin, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Kocaeli'de Gülhan Esen'in öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı, sanık Muhammed T. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Esas hakkındaki mütalaada, cinayetin tasarlanarak, canavarca hisle ve eziyet çektirilerek işlendiği belirtildi. Savcılık mütalaasında, Muhammed T. ile Esen'in aynı depoda çalıştığı ve kısa bir süre arkadaşlık yaptıkları, ancak Esen'in görüşmeyi reddetmesi üzerine sanığın genç kızı takıntı haline getirip sürekli rahatsız etmeye başladığı aktarıldı. Maktulün sanık hakkında tehdit ve takip şikayetlerinde bulunduğu, tedbir kararları aldırdığı, ancak Muhammed T'nin takibine devam ettiği kaydedildi.

1 saat 40 dakika boyunca keşif ve pusu beklemiş

Mütalaaya göre sanık, Esen'in evlendikten sonraki adresini tespit ederek günlerce takip etti, işe gidiş-geliş saatlerini öğrendi ve olay gününe kadar sistematik biçimde cinayet planı yaptı. Olay günü sabah saatlerinde bölgeye gelen Muhammed T'nin, kamera görüntülerine göre 1 saat 40 dakika keşif ve pusu beklediği, ardından ruhsatsız silahla Esen'e 7 el ateş ettiği belirtildi. Savcılık, maktul yere düştükten sonra hayatta olmasına rağmen sanığın öfkeyle tekme attığını ve bunun "eziyet çektirme" niteliği taşıdığını belirtti. Otopsi raporunda ateşli silah yaralarının ölümcül olduğu, yüz bölgesindeki yaraların ise tekme darbeleriyle uyumlu bulunduğu ifade edildi.

"Ben zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım"

Savunma yapan sanık Muhammed T., "Olayı planlayarak yaptığım, maktule karşı canavarca hisle davrandığım şeklindeki iddialar doğru değildir. Ben zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım. O gün de maktulü öldürmek için oraya gitmedim, bana ağır küfürler edince ve kolumu tutunca üzerimdeki silahla ateş etmiştim. Bu sonuç olsun istemezdim" dedi.

Muhammed T'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed T. hakkında "Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanık ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve bin 200 TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, Muhammed T. hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Suçluyu kayırma suçundan bir kişiye ceza

Diğer sanık İ.T., suçluyu kayırma suçundan 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 10 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca İ.T. hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) hükmetti ve 5 yıl denetim süresi belirledi. Yargılamada aynı suçla yargılanan M.Ö. ise, suçun işlendiğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İHA