GENEL:
Sonbahar, huzurun adresi Ormanya’da bir başka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini elinde bulunduran Ormanya, sonbaharla birlikte her köşesi adeta huzur veren bir tabloyu anımsatıyor. Sarı, turuncu ve kahverenginin iç içe geçtiği bu büyüleyici atmosfer, hem doğaseverlere hem de fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

16 Kasım 2025 Pazar 09:55

 SONBAHAR DOĞA ROTASI

Ormanya, 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru ile doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere geniş bir alan sunuyor. Sonbaharın kahverengi ve turuncu tonlarına bürünen yaprakları arasında farklı zorluk derecesindeki parkurlarda yürüyüş yapabilme imkânının yanı sıra Ormaya’nın gizli güzelliklerini keşfetmeye olanak sağlıyor.

 

DÖRT BİR YANINDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sonbaharın büyüleyici renk tonlarına bürünen Ormanya, barındırdığı zengin yaban hayatı ve kültürel dokusuyla da ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Ala geyik, kızıl geyik, ceylan ve karacaların özgürce yaşadığı dokuz farklı yaban yaşam alanında doğaseverler bu eşsiz canlıları doğal ortamlarında gözlemleme ve fotoğraflama imkânı buluyor. Yeşil Göl, Saklı Göl, Kazlı Göl ve Nilüfer Gölet’inin sonbahar ışığında yansıyan renkleri, fotoğraf tutkunlarına adeta kartpostallık kareler sunuyor.

 

MESİRE ALANI HAFTA SONLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Ormanya, mesire alanıyla da ailelere huzurlu bir hafta sonu alternatifi sunuyor. Sonbaharın kendine özgü toprak kokusunda ağaçlardan yapraklar dökülürken piknik yapmak, doğa yürüyüşüne çıkmak veya sadece sessizce kuş seslerini dinlemek isteyen herkes için Ormanya, yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

 

YILDIZLARIN ALTINDA SONBAHAR KAMPI

Dört mevsim ayrı güzellikleriyle öne çıkan Ormanya, sonbaharda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, pazartesi günleri dışında haftanın her günü açık olan Ormanya’yı ziyaret edebiliyor. Karavan ve çadır kamp alanlarında ise sıcak su, lavabo, elektrik ve 24 saat güvenlik gibi hizmetlerden tamamen ücretsiz olarak yararlanmak mümkün. Bu sayede Ormanya’ya gelen ziyaretçiler, sonbaharın serin esintileri eşliğinde de yıldızların altında unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayabiliyor.




(Erkan ERENLER)

