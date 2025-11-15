KAHRAMAN BELGESELİNİN ÖZET BÖLÜMÜ





İstanbul’un Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok ayrı yeri ve önemi var. Gazetecilik mesleğime yarım asır önce Anadolu’da ikinci imparatorluk şehri Trabzon’da 1970 ‘li yılların ortasında amatörce yazılar yazarak başlamıştım. 1976 yılı Eylül ayında ilk kez İstanbul’a geldiğimde ilk uğradığım yer gazete matbaaları ile kitap basım ve yayın evlerinin olduğu Babaali Cağaloğlu ve Sultan Ahmet bölgesi olmuştu. İstanbul’da birçok ünlü gazeteci tanıdım. Keşke o gazeteciler hatıralarını yazıp belgeselleri çekilseydi.Onlar benim kadar şanslı değil. Çünkü onların, bizim hayatımızı uzun araştırmalar sonucu “KAHRAMAN” adı ile belgeselleştiren Uğur TATAR ve belgesel için çok önemli çalışma yapan yazar ve sanat insanı Nedret DEMİR gibi vefalı arkadaşları yoktu. Her iki vefalı arkadaşıma Kahraman Belgeseli için teşekkür ederim. Hatıralar ve belgeseller tarihe ışık tutan belge ve bilgidir. İstanbul askerlik hayatındaysa ayrı yeri var İstanbul’un benim 65 yıllık hayatımda çok önemli.





İstanbul’un GAZETECİLİK ve BELGESELCİLİK hayatımda çok ayrı yeri var 21 Kasım 2024 tarihinde fırtınalı ve yağmurlu bir havada Kahraman belgeselinin gala etkinliğini için İstanbul Aksaray’da Etkinliğin yapılacağı Azaklıoğlu VAKFI salonunda geçmiş günleri bir kez daha düşündüm. Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatım gözümün önüne geldi. Acı tatlı İstanbul hatıralarını bir kez daha yaşadım.





Meslekte yarım asrı devirmiş bir gazeteci ve belgeselci olarak hayatımı konu edinen “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeselinin İstanbul galası “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı”nın başkanı Erdoğan Erdoğdu ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun genel başkanı Şakir Gürel, hem bana hem de “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseli sebebiyle yönetmen Uğur Tatar’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca belgesele katkıda bulunanlara da teşekkür belgeleri verildi.





KAHRAMAN Belgeseli ile ilgili Maksat Sinema Olsun sitesinde belgesel ile ilgili yayınlanan haberi ve Nedret Demir’in yazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.





KAHRAMAN:





Tarihin İzinde bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü











GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK İLE GEÇEN BİR ÖMÜR





İsmail Kahraman - Basın Yayın hayatında geçen bir Ömür!









**Türk Basınının önemli kalemlerinden, Duayen ve Araştırmacı Gazeteci, Belgeselci İsmail Kahraman, Basın Yayın Hayatı’nda geçen 42 yıl ve Gebze Gazetesi’nin 33 yıllık serüvenini anlattı. Yerel Gazetecilikten, Devri Alem Belgesel Programıyla; Gebze’den Dünyaya açılan Kahraman’ın kaleminden Gebze Gazetesi’nin 33 yılı ve Gazetecilik…

57 yıllık ömrümün 42 yılı gazetecilik ile geçti. Bugün Gazetemiz 33 yaşına adım attı. Gazeteciliğe başladığım ilk günleri hiç unutmuyorum. Gazetecilik farklı bir meslek. Her gün kendinizi yenileyip, araştıracaksınız, bilginizi yenileyeceksiniz. Uykunuzu bazen iki saate indireceksiniz, okuyacaksınız. Çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Bilgi sahibi olacaksınız ki sorasınız, sorgulayasınız. Gebze Gazetesi bu anlamda bize çok şey kattı. Ömrümüzün büyük bir kısmı Gebze Gazetesi ile geçti.

TRABZON’DA BAŞLAYAN GAZETECİLİK SERÜVENİ

İlk Gazeteci olarak elime kalemi aldığım, Amatör olarak ilk yazdığım yazıyı daha dün gibi hatırlıyorum. Tarihler 1975 yılı. Trabzon’da okuyoruz. Hafta sonları kaldığımız yurttan izin alarak, o dönem Tarih ve Kültür konusunda Türkiye genelinde yayın yapan önemli bir dergi var. Adı Ufuk…Ufuk Dergisi’ni alarak Trabzon sokaklarında satıyor, hem harçlığımızı çıkarıyor hem de dergiyi tümüyle okuyup bilgi sahibi oluyorduk.

1975 yılının soğuk kış günlerinde Trabzon’un Uzun sokak, Değirmendere, Zağanos, Fatih gibi semtlerinde dergiyi sattığım günler adeta bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. İlk yazdığım yazı Trabzon’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet idi. Yazdığımız yaıyı İstanbul’da ki Ufuk dergisinin idare hanesine heyecanla beklemeye başlamıştım. İki hafta sonra editör yazımızdan bir iki satır kullanarak ismimize hitaben “Genç Gazeteci Adaylarından İsmail Kahraman: Daha çok çalışmalı ve daha çok okumalısın ”notunu düşmüştü. Adımı ilk kez bir gazetede görüyordum. Bu da bana tarifi imkansız heyecan vermişti. Gazetecilik hayatımın miladı ve başlangıcı olan Trabzon’a minnet ve şükran borcum var. Doğu Karadenize her gidişimde Gazete sattığım sokak ve mahalleleri turlayarak gençlik hayatımızın ilk yıllarını hatırlıyorum.

İSTANBUL YILLARI

Trabzon’dan 1976 yılının sonların a doğru İstanbul’a gelmiştik. Soğanlık da kaldığım yurttan hafta sonları İstanbul’un basın merkezi olan gazete ve Matbaaların idare hanesinin bulunduğu Cağaloğlu ve Babıali’ye giderek gazeteleri ve yayınevlerini geziyordum. Yine o dönem günlük yayın yapan Milli ve manevi değerlere önem veren, “Madde de ve Mana da Büyük Türkiye için Babıali’de SABAH” gazetesinin idareci ve yöneticileriyle görüşüp deneme yazılarıma devam ediyordum. Diğer gazeteler ve Yayınevleri benim uğrak noktamdı. Buraları gezmekten, yayınevlerine uğramaktan büyük keyif alıyordum.

NECİP FAZIL İLE TANIŞMAMIZ

Soğanlık‘dan Ümraniye geçmiştik. Tarihler 1978 yılının ilk bahar ayları. Kaldığımız yurda Üstat Necip Fazıl Kısakürek gelmişti. 18 yaşında yurtta kalan Gençler olarak etrafına toplanıp kendisini dinlemiş ve ilk kez kendisiyle görüşmüştüm. Bize dönerek “Gençler çok okuyun, çok çalışın. Milli ve Manevi tarih bilincine sahip olun.”şeklinde ki nasihatini unutmak mümkün olur mu? Son söz olarak da “Başarılı olmak istiyorsanız kendi köklerinize sahip çıkıp, kendi değerlerinizin ruhuna sahip olmalısınız.”sözleri sanki dün gibi kulaklarımda.

ASKERLİK DE GAZETECİLİK

Vatani görevimizi yapmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyirhidrografi ve Oşinografi başkanlığında genel sekreterlik de İkmal Katip Er olarak vatani görevimi yapmaya başlamıştım. Aynı odayı Cumhuriyet Gazetesi’nin etkin yazarlarından olan merhum Deniz Som ile birlikte paylaştık. Deniz Som ile 6 aya yakın aynı oda da zaman zaman fikri münakaşalar yapıyor, gazetecilik üzerine konuşuyorduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Üniversiteler ve Basın Kuruluşlarıyla ilgili çalışmalarını biz yürütüyorduk. Haber metinlerini TRT ve gazetelere bir çok kez ben dağıtmıştım. Gazetecileri ve basını bunu vesileyle biraz daha yakından tanıma imkanım olmuştu. Gazetecilik gerçekten önemliydi. Basın bültenlerini hazırlayıp TRT’ye ve gazetelere teslim etmeye giderken bir anlamda denizcilik tarihimizi, denizlerin korunmasını, çevre bilincini de bu vesileyle öğrenmiş, çevre bilincine sahip olmuştuk. Deniz Som ile en son görüşmemiz Gebze’de gazeteciliğe başladıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde olmuştu. Aradan tam 30 yıl geçti, daha sonra da hiç bir görüşmemiz olmadı ve kendisi vefat etti.

GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM

Vatani görevim bitmişti. 1982 yılının Haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı . Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz Dondurma satmaktı. Daha sonra Kitap Kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı Muhabiri olarak Gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz. Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek Gazetesi Uyanışı Gazetesi’nden ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamış ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta Saklı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımında Gebze ile ilgili, Bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve Muhabirliğini yapıp ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika gazetesini Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete. Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen Eski Belediye başkanı Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de Gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı kurduğumuzda da çok büyük keyif almıştık.

NEDEN VE NASIL BELGESELCİ OLDUM?

Bir deyim vardır “Olunmaz… Doğulur…”. Bu deyim bir çok meslek için geçerli ama gazetecilik ve belgeselcilik için daha çok geçerlidir. Neden ve nasıl belgeselci olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belgeselci olmama vesile olan değerli bir dost, deyim yerindeyse “Belgeselci hocam” ile 20 sene sonra Gebze de karşılaştım. Hocama olan şükranlarımı ve vefa borcumu da bu yazı ile ifade etmiş olacağım. Tarih 80′li yılların sonlarıydı. TRT’de müthiş bir belgesel var. Ufkumuzu açan, ekranlara bütün izleyicileri bağlayan bir belgesel. Dünya da Türk Vakıf Medeniyeti’nden söz ediyordu. Artık bu belgeselin müdavimi olmuştum. Yapımcılığını Şenol Demiröz’ün, sunuculuğunu Çetin Tekindor’un yapım ve teknik koordinatörlüğünü Mesut Günebakanlı’nın yaptığı belgeseli izlediğimde artık belgeselci olma kararımı çoktan vermiştim. Ben de bu tür belgeseller yaparak kültür ve medeniyet tarihimize hizmet etme kararı almıştım. Ama nasıl? Tam o yıllarda kameraya da sahip oluyordum. Beta büyük kasetlere çekim yapan bir kameram olmuş artık. TRT için çektiğim görüntülü haberleri kasetlerle Gebze’den otobüslere veriyordum. Kasetler Topkap’ıdan TRT’deki görevliler tarafından alınıyordu. Gebze bölgesinin haberleri renkli olarak yayınlanıyordu. Halen 80′li yıllarda çektiğim kasetler ve kamera belgesel yayıncılık kültür merkezi ve arşivinde en güzel şekilde muhafaza ediliyor. Bu tarihten itibaren artık kameram yanımdaydı. Her türlü detayı çekerek görüntüleri saklamaya başlamıştım. Dağda, yaylada, şehirde çektiğim görüntü kasetlerinin bir çoğu bugün arşivlerde yer almakta.

GAZETECİLİK ZAMANLA VE KENDİNLE YARIŞMAKTIR

Gazetecilik zamanla yarışmak, kendine yarışmaktır. Peygamber Efendimiz “İki günü eşit olan aldanmıştır.” Buyuruyor. Gazetecilik içinde bu durum çok önem ifade ediyor. Her gün kendinizi yenileyip, Araştıracaksınız, bilginizi yenileyeceksiniz. Uykunuzu bazen iki saate indireceksiniz, okuyacaksınız. Çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Bilgi sahibi olacaksınız ki sorasınız, sorgulayasınız. Okurlarımızdan çok iyi bir izlenim alıyorum. Ev hanımından, öğrencisine işadamından sokakta ki vatandaşa kadar bir çok insanın olumlu görüşleriyle karşılaşıyorum. Teşekkürlerini iletiyorlar. Zaman zaman eleştirenlerde oluyor. Hem övenlere hem eleştirenlere teşekkür ediyorum. Zira yazdıklarınızla yaptıklarınızla yerel yerlerde hemen birebir muhatap oluyorsunuz. Her gittiğiniz yerde izleyiciniz, okurunuz karşınıza çıkıyor. Övgüler olduğu kadar eleştirilerde bize yol gösteriyor.