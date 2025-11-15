GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’in “Karavan Parkı” kullanıma hazır; Kamp ve karavan tutkunları Kartepe’de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşanan otopark karmaşasını azaltmak, gelişigüzel karavan parklarını düzenlemek ve karavan sahiplerine güvenli bir alan sunmak amacıyla Kartepe’de modern bir “Karavan Park” alanı oluşturdu.

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:46

 210 ARAÇ KAPASİTELİ, MODERN BİR YAŞAM ALANI

Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde 11 bin 500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilen Karavan Park, 210 araçlık kapasitesiyle bölgenin en büyük karavan park alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Altyapısı ve üstyapısıyla tamamen modern standartlara uygun şekilde hazırlanan alan, karavan sahiplerinin uzun süreli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Kartepe’nin doğasına komşu konumda yer alan park, hem sakinlik hem de konfor arayan gezginler için ideal bir durak haline geldi. Doğayla iç içe, düzenli ve güvenli bir ortamda konaklamak isteyen karavan tutkunları için hazırlanan bu alan, bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacak.

 

GÜVENLİK, KONFOR VE DÜZEN BİR ARADA

Karavan Park’ta park çizgileri, yönlendirme tabelaları, güçlü aydınlatma sistemi, yağmur suyu hatları ve ızgaralar gibi tüm detaylar titizlikle uygulandı. Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla alan hem estetik hem de kullanışlı hale getirildi. Alan bariyerle kapatılırken, güvenlik personeli de 7/24 görev yapmak üzere konuşlandırıldı. Böylece karavan sahipleri, doğayla iç içe huzurlu bir ortamda güvenle konaklayabilecekleri bir alan kazanmış oldu.

 

KARAVAN TUTKUNLARINDAN YOĞUN İLGİ

Kısa sürede dikkat çeken Kartepe Karavan Park, karavan tutkunlarının yoğun ilgisiyle şimdiden hareketlenmeye başladı. Modern olanaklarıyla bölgeye değer katan bu yeni yaşam alanı, Kocaeli’nin turizm vizyonuna da önemli bir katkı sunuyor.


(Emre KAHRAMAN)

