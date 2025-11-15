GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’le tarlalar bereketleniyor; Gebzeli çiftçiye 500 bin sebze fidesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla sürdürdüğü desteklerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası iş birliğiyle Gebze Kadıllı Köyü’nde düzenlenen program kapsamında Gebzeli çiftçilere toplam 500 bin adet kıvırcık, pazı ve karalahana fidesi hibe edildi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:48

 KADILLI KÖYÜ’NDE YOĞUN KATILIMLI PROGRAM

Sebze fidesi dağıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Kadıllı Köyü Muhtarı Ahmet Özyurt, bölge muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda çiftçilere fideler koliler halinde teslim edilirken, protokol mensuplarına ise sebzelerden oluşan sepet hediye edildi.

 

“SOSYAL YAŞAMIN TÜM ALANLARINDA VARIZ”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, sosyal yaşamın tüm alanlarında vatandaşlara dokunmaya devam ettiğini belirtti. Soba, “Bir gün fidan dikerken bugün fide dağıtıyoruz. Başka bir gün spor kulüpleriyle, başka bir gün engellilerimizle ilgili bir program yapıyoruz. Tüm bu adımları sahadaki arkadaşlarımız ve ziraat odasıyla istişare ederek gerçekleştiriyoruz” dedi.

 

1 MİLYAR 350 MİLYON TL’LİK TARIMSAL DESTEK

Başkan Vekili Soba, 2019’dan bu yana Kocaeli genelinde çiftçilere 1 milyar 350 milyon TL tutarında destek sağlandığını vurguladı. Soba, “Bu rakam bugün hesaplandığında 2 milyarın üzerinde bir değere karşılık geliyor. Çiftçilerimizin taleplerini karşılamak için bundan sonraki yıllarda da aynı özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

“TARIM VARSA HAYAT VAR”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, desteklerin önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
Büyükgöz, “Kocaeli’nin 12 ilçesinin neredeyse tamamında tarım yapılıyor. Gebze ise bu ilçeler arasında önemli bir paya sahip. Daha önce domates, biber, patlıcan dağıtıldı, mazot, branda ve naylon destekleri verildi. Bugün itibarıyla güncel destek tutarı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Hava yoksa su yoksa gıda yoksa insandan bahsedilemez” dedi.

 

ZİRAAT ODASI’NDAN TEŞEKKÜR

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, projenin çiftçilere büyük katkı sağladığını belirterek, “Bölgemizdeki tarımı daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir ve Gebze Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

 

KADILLI MUHTARI’NDAN DESTEK MESAJI

Kadıllı Köyü Muhtarı Ahmet Özyurt, düzenlenen hibe programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve projede emek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

 

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK KATKI

500 bin sebze fidesinin dağıtılmasıyla üreticilerin sezon maliyetlerinin azalması, verimliliğin artması ve yerel üretimin güçlenmesi hedefleniyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirmek için çiftçilere yönelik desteklerini yıl boyunca devam ettirmeyi planlıyor.


(Emre KAHRAMAN)

