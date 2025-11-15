GENEL:
Mahal, Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’nde hizmet veriyor; Kaptanın lezzet yolculuğu Uçakpark Bilim Merkezi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’nde hizmet veren Mahal, havacılık temalı konsepti ve zengin menüsüyle ziyaretçilere keyifli bir mola noktası sunuyor. UçakPark bilim tutkunlarını ağırlarken, Bilim Merkezi’ne özel hazırlanan menüde ise “Kaptanın Lezzet Yolculuğu”, “First Class Sandviçler”, “Uçuştaki Dürümler”, “Yolcu İkramları” ve “Havada Hafif Atıştırmalıklar” gibi temalı bölümler yer alıyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:50

 KOCAELİ’NİN HER NOKTASINA ANTİKKAPI KALİTESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., hizmete açtığı kafe ve restoranlar ile kalite ve lezzeti kentin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Kısa sürede büyük beğeni kazanan Mahal, Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi içerisinde verdiği hizmetle öğrenciler için keyifli bir mola noktası haline geliyor. Mahal, Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi şubesiyle havacılık ve uçuş hakkında bilgi edinen gezi gruplarına, eğitim aralarında dinlenip lezzetli bir molanın tadını çıkarabilecekleri sıcak bir ortam sunuyor.

 

BİLİM MERKEZİ’NDE LEZZET DOLU BİR MOLA NOKTASI

Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi içerisinde yer alan Mahal, dinlenmek ve keyifli bir mola vermek isteyen ziyaretçiler için yeni bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Uçak ve havacılık temasıyla hazırlanan menüdeki ürünler, adlarıyla da misafirlere keyifli bir yolculuk hissi yaşatıyor. Ziyaretçiler, bu özgün konseptte lezzetlerin tadını çıkarırken, satış köşesinde yer alan oyuncak uçaklar sayesinde günü unutulmaz bir anıya dönüştürebiliyorlar.

 

HAVACILIK TEMALI MENÜ

Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’ne özel hazırlanan menüde “Kaptanın Lezzet Yolculuğu”, “First Class Sandviçler”, “Uçuştaki Dürümler”, “Yolcu İkramları” ve “Havada Hafif Atıştırmalıklar” gibi temalı bölümler yer alıyor. Menünün içeriğinde kahvaltı çeşitleri, gözleme, tost, porsiyon köfte, hamburger, ekmek arası köfte, pizza, dürüm, sandviç, salata, atıştırmalıklar, tatlılar ile sıcak ve soğuk içecekler bulunuyor. Pazartesi günleri kapalı olan Mahal Bilim Merkezi, hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.


(Emre KAHRAMAN)

