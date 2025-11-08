Dilovası’nda parfüm dolum tesisinde korkunç yangın: 6 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Mimar Sinan Mahallesi’ndeki parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangın saniyeler içinde tüm binayı yok etti; Adalet Bakanlığı bilirkişi ve savcılık heyeti görevlendirdi, iş yeri sahibi dahil 3 kişi gözaltında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah 09.00 civarında henüz netleşmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tesis çalışanlarının olduğu sırada yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm üretim alanını sardı. Dumanlar dakikalar içinde mahalle üzerini kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi adrese sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hem tesis içine hem de bitişik binanın çatısına sıçrayan alevlere aynı anda müdahale etti. Uzun süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınsa da içeride bulunanlara ulaşılamadı. Yapılan arama sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 4 kişinin ise hastanelere sevk edildiği açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olduğu öğrenildi. Aileler, acı haberi olay yerinde alırken büyük üzüntü yaşadı. Birçok yakının fenalık geçirdiği ve bazı kişilerin sinir krizi yaşadığı görüldü.

kimyasal maddelerin, depolardaki dolum bidonlarının ve rafların neredeyse tamamen kül olduğu, metal hatlarda bile erime ve çökme oluştuğu tespit edildi. Görüntülerde bazı taşıyıcı kolonların dahi eğildiği, zeminin is ve külle kaplandığı görüldü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahada inceleme yaptı. Vali Aktaş, yangının çıkış nedeninin, iş yerinin ruhsat durumunun, iş güvenliği, kimyasal muhafaza, acil çıkış kapıları ve tüm çalışma koşullarının tek tek inceleneceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili, iki savcı ve bilirkişi komisyonu görevlendirildiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iş yeri sahibi ile iki vardiya sorumlusu hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüpheliler Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Ekiplerin, fabrikada başka birinin olup olmadığını kontrol çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında alevlerin yan binanın çatısını da tutuşturduğu ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının geniş alana yayılmadan durdurulduğu açıklandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek