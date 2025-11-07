banner1208
Sevindiklide çalışmalar başladı; 75 dönümlük dev tesiste ilk kazma vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un tesis ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırımı hayata geçirmek için düğmeye bastı. Kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez Sevindikli Mahallesi’nde inşa edilecek 75 dönümlük tam donanımlı tesisin inşaat çalışmalarına başlandı.

Sevindiklide çalışmalar başladı; 75 dönümlük dev tesiste ilk kazma vuruldu

07 Kasım 2025 Cuma 10:28

 KENTİN SPOR ALTYAPISINA BÜYÜK YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un gelişimine katkı sunmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez Sevindikli Mahallesi’nde profesyonel standartlarda bir spor üssü inşa ediyor. Bu kapsamda 75 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan spor tesisinin inşaat çalışmaları başladı. Modern futbol ve antrenman sahalarından oluşan dev tesis, hizmete açıldığında sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

 

75 DÖNÜM ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Tesis sahasında devam eden çalışmalar kapsamında temel donatı imalatları sürerken, çevre ihata duvarının beton döküm çalışmaları da aralıksız yürütülüyor. Mevcut tribünün yıkımı tamamlanma aşamasına gelirken, gölet alanında ise dolgu çalışmaları devam ediyor. Kocaelispor tarafından kullanılması planlanan tesis, 74.500 metrekarelik toplam alan üzerinde hayata geçirilecek. Bu alanın 14.800 metrekaresi kapalı alan, kalan 59.700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek.

 

TAM DONANIMLI TESİS, İÇİNDE YOK YOK

Alan içerisinde yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal ve sentetik çim olmak üzere 7 futbol sahasının yanında kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları yer alacak. 1.032 seyirci kapasiteli iki tribün, tesise seyir keyfi ve müsabaka atmosferi açısından farklı bir dinamizm ve profesyonel spor altyapısı kazandıracak. Ayrıca tesis; yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odası gibi sporcuların ihtiyaç duyacağı tüm donatılar sahip olacak.

(Erkan ERENLER)

