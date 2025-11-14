Encümende 6 otopark ve 138 şoföre para cezası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kasım ayının ikinci toplantısında şehrin huzuru ve trafik güvenliği için yapılan denetimleri ele aldı. Bu kapsamda 6 otopark ve 138 şoföre para cezası uygulandı.

2 SPOR TESİSİ İHALEYE ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kasım ayının ikinci encümen toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda iki adet spor tesisi ihale ile 3 yıllığına kiralanırken, özel halk otobüsü şoförlerine de vatandaşlara karşı yanlış davranışlarından dolayı idari para cezası verildi. Öte yandan Büyükşehir ekipleri, güvenli otoparklar hedefiyle kent genelindeki otoparkları denetledi. Eksikleri bulunan ve kural ihlali yapan 6 otoparka para cezası verildi.

YAHYA KAPTAN’DAKİ SPOR TESİSİNE 45 BİN TL TEKLİF

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak No:4 adresinde bulunan altyapı spor tesisi 3 yıl süre ile kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. İhaleye iki istekli olan Beyza Demirbaş ve Gökhan Keskin katıldı. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalede iki istekli de yazılı tekliflerini sundu. Beyza Demirbaş 45.000 TL teklif sunarken, Gökhan Keskin ise 37.000 TL verdi.

KOZLUK’TAKİ SPOR TESİSİNE 8 BİN TL TEKLİF SUNULDU

Encümen toplantısında ayrıca İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:18/1 adresinde bulunan spor sosyal tesisi 3 yıl kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. İhaleye Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İktisadi İşletmesi adına ihaleye Ercan Gündüz ve Selçuk Baysal katıldı. İhaleye katılan istekliler 8.000 TL teklif sundu.

YOLCUYLA MÜNAKAŞA EDEN ŞOFÖRÜN CEZASI UZATILDI

İhalenin ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kontrolü yapılan bağlama kararları gözden geçirildi. Ulaşımdaki huzuru sağlamak adına caydırıcılığın artması yönünde kararlar veren encümen üyeleri, vatandaşlarla sürekli tartışan özel halk otobüsü şoförünün aracının bağlama kararının uzatılmasına karar verdi.

OTOPARKLAR DENETLENDİ, EKSİKLERE CEZA YAZILDI

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurallara uymayan otoparkları denetlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda otopark çevresinin yanmaya müsait nesnelerden arındırılmadığı, bağlanan araçların otoparkta olmadığı, çekici hizmeti görevini yerine getirmediği tespit edilen otoparklara toplamda 17.718 TL para cezası verildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR, GÜVENLİ YOLCULUK ARTIYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca trafikte güvenli yolculuğun sağlanması için denetimler devam ediyor. Bu kapsamda personel çalışma belgesinin olmaması, bandrollerin ödenmemesi, denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, yolcu ile münakaşa etme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, tehlikeli araç kullanma, yüksek sesle radyo dinleme, sefer sırasında sigara içme ve müşteriyi istediği yere götürmemek gibi sebeplerle 138 adet şikâyet dilekçesi karara bağlandı. Söz konusu ihlallere 407.514 TL idari para cezası verildi.





(Erkan ERENLER)