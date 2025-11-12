GÜNDEM:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi Bilimpark’ın Açılışını Gerçekleştirdi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Kocaeli Üniversitesi Bilimpark’ın açılış törenine katıldı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 11:05

Bilim, teknoloji ve yeniliğin buluşma noktası olarak tasarlanan Kocaeli Üniversitesi Bilimpark, sanayi kenti Kocaeli’nin bilimsel potansiyelini yeni nesil araştırma anlayışıyla geleceğe taşıyacak bir merkez olarak kapılarını açtı. Açılış töreni, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.


Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cantürk, Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin Kocaeli Üniversitesi’nin üretim odaklı bilimsel dönüşümünün sembolü olduğunu belirterek, Bilimpark, sanayiyle iç içe ve girişimcilik ekosistemini destekleyen bir merkez olarak Marmara Bölgesi’nin en güçlü Ar-Ge merkezlerinden biri olma hedefiyle yola çıkmıştır dedi.

TÜBİTAK Başkanı Aydın, üniversiteler, yerel yönetimler ve sanayi arasındaki iş birliklerinin Türkiye’nin bilimsel üretim kapasitesini artırmada kritik rol oynadığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise Kocaeli’nin Teknofest’e ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve gençliğe teknoloji yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Bakan Kacır konuşmasında, ülkelerin gücünün artık bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle ölçüldüğünü belirterek, Türkiye’nin bilimsel yayın sayısının 2002’de 9 binden bugün 52 bine ulaştığını ve ülkenin 14. sıraya yükseldiğini açıkladı. Kacır, Bilimpark’ın araştırmacılara, girişimcilere ve öğrencilere bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve protokol üyeleri, Bilimpark’ın açılış kurdelesini kesti ve 3.500 metrekarelik merkezde yer alan TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Ön Kuluçka Merkezi, Mucit Kamp, Patent Ofisi, Dijital Veri ve Yönetim Ofisi, Ar-Ge Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Bilim İletişimi Ofisi’ni gezerek incelemelerde bulundu. 

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

