C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz Memleketlerine Uğurlandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş amacıyla havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düşmüş ve kazada 20 Türk askeri şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşları gece boyunca süren incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Mürted Hava Üssü’ne getirildi.

Üsse ulaştırılan şehitler için tören düzenlendi. Törene şehit aileleri, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve siyasiler katıldı. Şehitler, törenden sonra son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerimizin defnedileceği iller tek tek açıklandı:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz: İstanbul, 15 Kasım Cumartesi, Büyükçekmece Kuba Camii

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu: Bursa, 14 Kasım Cuma, Yenişehir Aydınlar Camii

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen: Kayseri, 14 Kasım Cuma, Kalem Kırdı Camii

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan: Eskişehir, 14 Kasım Cuma, Reşadiye Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan: Karabük, 14 Kasım Cuma, Sevgi Pınarı Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan: Niğde, 14 Kasım Cuma, Niğde Merkez Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan: Amasya, 14 Kasım Cuma, Gümüşhacıköy Büyük Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş: Sakarya, 14 Kasım Cuma, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut: Tekirdağ, 14 Kasım Cuma, Muratlı Kırkkepenekli Köyü Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran: Muğla, 14 Kasım Cuma, Ekinanbarrı Köyü Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız: Bursa, 14 Kasım Cuma, Harmancık Çatalsöğüt Köyü Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok: Samsun, 14 Kasım Cuma, Mimar Sinan Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan: Bilecik, 14 Kasım Cuma, Osmangazi Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca: Kırklareli, 14 Kasım Cuma, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği: Çorum, 14 Kasım Cuma, Akşemseddin Camii

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu: Konya, 14 Kasım Cuma, Şehitlik Namazgâhı

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın: Balıkesir, 14 Kasım Cuma, Zağnos Paşa Camii

Tören ve uğurlama programlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında şehitlerimize son görevler yerine getirilecek.