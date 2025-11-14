C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz Memleketlerine Uğurlandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş amacıyla havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düşmüş ve kazada 20 Türk askeri şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşları gece boyunca süren incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Mürted Hava Üssü’ne getirildi.
Üsse ulaştırılan şehitler için tören düzenlendi. Törene şehit aileleri, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve siyasiler katıldı. Şehitler, törenden sonra son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.
Şehitlerimizin defnedileceği iller tek tek açıklandı:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz: İstanbul, 15 Kasım Cumartesi, Büyükçekmece Kuba Camii
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu: Bursa, 14 Kasım Cuma, Yenişehir Aydınlar Camii
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen: Kayseri, 14 Kasım Cuma, Kalem Kırdı Camii
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan: Eskişehir, 14 Kasım Cuma, Reşadiye Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan: Karabük, 14 Kasım Cuma, Sevgi Pınarı Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan: Niğde, 14 Kasım Cuma, Niğde Merkez Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan: Amasya, 14 Kasım Cuma, Gümüşhacıköy Büyük Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş: Sakarya, 14 Kasım Cuma, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut: Tekirdağ, 14 Kasım Cuma, Muratlı Kırkkepenekli Köyü Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran: Muğla, 14 Kasım Cuma, Ekinanbarrı Köyü Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız: Bursa, 14 Kasım Cuma, Harmancık Çatalsöğüt Köyü Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok: Samsun, 14 Kasım Cuma, Mimar Sinan Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan: Bilecik, 14 Kasım Cuma, Osmangazi Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca: Kırklareli, 14 Kasım Cuma, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği: Çorum, 14 Kasım Cuma, Akşemseddin Camii
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu: Konya, 14 Kasım Cuma, Şehitlik Namazgâhı
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın: Balıkesir, 14 Kasım Cuma, Zağnos Paşa Camii
Tören ve uğurlama programlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında şehitlerimize son görevler yerine getirilecek.