C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz Memleketlerine Uğurlandı

ANKARA – GEBZE GAZETESİ Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz, Mürted Hava Üssü’nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

14 Kasım 2025 Cuma 13:22

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş amacıyla havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düşmüş ve kazada 20 Türk askeri şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşları gece boyunca süren incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Mürted Hava Üssü’ne getirildi.

Üsse ulaştırılan şehitler için tören düzenlendi. Törene şehit aileleri, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve siyasiler katıldı. Şehitler, törenden sonra son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerimizin defnedileceği iller tek tek açıklandı:

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz: İstanbul, 15 Kasım Cumartesi, Büyükçekmece Kuba Camii

  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu: Bursa, 14 Kasım Cuma, Yenişehir Aydınlar Camii

  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen: Kayseri, 14 Kasım Cuma, Kalem Kırdı Camii

  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan: Eskişehir, 14 Kasım Cuma, Reşadiye Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan: Karabük, 14 Kasım Cuma, Sevgi Pınarı Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan: Niğde, 14 Kasım Cuma, Niğde Merkez Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan: Amasya, 14 Kasım Cuma, Gümüşhacıköy Büyük Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş: Sakarya, 14 Kasım Cuma, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut: Tekirdağ, 14 Kasım Cuma, Muratlı Kırkkepenekli Köyü Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran: Muğla, 14 Kasım Cuma, Ekinanbarrı Köyü Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız: Bursa, 14 Kasım Cuma, Harmancık Çatalsöğüt Köyü Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok: Samsun, 14 Kasım Cuma, Mimar Sinan Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan: Bilecik, 14 Kasım Cuma, Osmangazi Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca: Kırklareli, 14 Kasım Cuma, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği: Çorum, 14 Kasım Cuma, Akşemseddin Camii

  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu: Konya, 14 Kasım Cuma, Şehitlik Namazgâhı

  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci: Ankara, 14 Kasım Cuma, Ahmet Hamdi Akseki Camii

  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın: Balıkesir, 14 Kasım Cuma, Zağnos Paşa Camii

 Tören ve uğurlama programlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında şehitlerimize son görevler yerine getirilecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı
ANKARA – GEBZE GAZETESİ ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılındaki tüm sınav tarihlerini...

