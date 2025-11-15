GENEL:
Büyükşehir’den hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama desteği; Hasta ve yakınları Büyükşehir’in baş tacı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından tedavi için Kocaeli’ye gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti sunuyor. İzmit’teki Barınma ve Konaklama Merkezi’nde verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar, tedavi süreçlerinde sıcak bir yatak, temiz bir oda ve üç öğün yemek imkânına hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:57

 TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ VE KONFORLU LİMAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet alanındaki desteklerini sürdürüyor. Bu hizmetlerden biri olan “Barınma ve Konaklama Hizmeti”, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Farklı şehirlerden Kocaeli’ye tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarına sunulan bu destek sayesinde misafirler, konforlu bir ortamda konaklayarak tedavi süreçlerini daha huzurlu bir şekilde tamamlayabiliyor. İzmit’teki Barınma ve Konaklama Merkezi’nde hizmet alan vatandaşlara ücretsiz barınma, yemek, hijyen ve sosyal destek imkânı sağlanıyor.

 

“GEREKİRSE SIRTIMIZDA TAŞIRIZ DEDİLER”

Van’dan tedavi için Kocaeli’ne geldiğini belirten Serdar Oktar Bozkurt, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Kalp ve böbrek hastasıyım. Büyükşehir’in Çağrı Merkezi 153’ü arayıp ne yapacağımı sordum, hemen yönlendirdiler. Buraya gelmeden önce böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum. Bir gece rahatsızlandım, personel o kadar içten ilgilendi ki, ‘Amca bize haber verseydin, gerekirse seni sırtımızda taşırdık’ dediler. En yakınlarımdan bile böyle ilgi görmedim.”

 

“20 GÜNDÜR BURADAYIM, HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK”

Yaklaşık 20 gündür merkezde konaklayan Bozkurt, “Günde üç öğün sıcak yemeğimiz çıkıyor. Yataklar mis gibi, odalar tertemiz. Hatta odalar o kadar sıcak ki bazen pencereyi açmak zorunda kalıyoruz. Personelin güler yüzü her şeye bedel. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada gerçekten evimizde gibiyiz” dedi.

 

“GÖREVLİLER HER KONUDA YARDIMCI OLUYOR”

Düzce’den gelen Gülsüm İşitmir ise eşiyle birlikte yaklaşık bir aydır merkezde kaldıklarını belirterek, “Nasıl bir ortama gideceğimizi çok düşündük ama buraya geldiğimizde içimiz rahatladı. Burada çayımızdan yemeğimize kadar her şey düşünülmüş. Görevli arkadaşlar her konuda yardımcı oluyor. Burada diğer arkadaşlarla tanıştık, birbirimize moral veriyoruz” dedi.


(Emre KAHRAMAN)

