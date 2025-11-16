Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kongre Merkezi’nde sürüyor; Kocaeli’de sporun kalbi bu sempozyumda atıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin spor tarihini akademik platformda değerlendiriyor. Bu kapsamda “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII” başlığıyla düzenlenen sempozyum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde panel ve oturumlarla devam ediyor. Bisiklet sporundan dağcılık sporuna kadar Kocaeli’nin spor tarihi alanındaki uzman isimlerinin görüşleri ile bu sempozyumda masaya yatırılıyor.

AMATÖRDEN DÜNYAYA BAŞARI ÖYKÜLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bu kapsamda “Kocaeli’de Doğa Sporları Tarihini” doğa sporlarına gönül veren isimler anlattı. Konuşmacılar, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu sporların geliştiğine vurgu yaptı. Su sporlarının Kocaeli’deki başarısına değinen antrenör ve kulüp başkanları ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Öte yandan Kocaeli’de yetişerek ulusal ve uluslararası arenada yarışan sporcular da deneyimlerini aktardı. Sempozyum sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

SPOR ADINA NE ARARSAN HEPSİ BU SEMPOZYUMDA

Futbol, voleybol, basketbol, bisiklet sporu, dağcılık ve daha birçok branşı bir araya getiren Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu 14 Kasım’da (dün) düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açmıştı. 15-16 Kasım tarihlerinde birçok spor duayenini ağırlayacak olan sempozyumun ilk misafirleri Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Demir, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, 2017 ATV S1 Şampiyonu Osman Şengül ve Belgesel Yapımcısı ve Turizmci İsmail Şahinbaş oldu.

“BU SPOR BÜYÜKŞEHİR’İN HASSASİYETİ İLE GELİŞTİ”

KOÜ Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Cem Kaba moderatörlüğünde gerçekleşen “Kocaeli’de Doğa Sporları Tarihi” isimli söyleşide ilk sözü alan Belgesel Yapımcısı ve Turizmci İsmail Şahinbaş oldu. Yürüyüş sporuna dair merak edilenleri aktaran Şahinbaş, “Ne zaman heyelan olur ne zaman çiçek açar, hepsini rota oluştururken bilmeniz lazım. Kış dönemi için ayrı, bahar dönemleri için ayrı rota belirlemek gerekiyor. Bu spor dalı, Kocaeli’nin güzel ve kolay ulaşılabilir olması, servis sağlayıcıların olması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu konu üzerindeki hassasiyeti ile çok güzel gelişti” diye konuştu.

“ESKİ NESİL DOĞA SPORLARINA DAHA İSTEKLİYDİ”

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, Kocaeli’de bisiklet sporunun tarihini anlatarak, “Bisiklet sporu kapıda kuyruk oluşturan spor dalları gibi değil. Eskiden daha istekli ve özverili bir kitle vardı. Şimdiki nesil bilgisayara ve tablete bağımlı. Bisiklet sporu biraz daha gerilemiş durumda. Biz şehrimizde bunu canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

DAĞCILIK SPORUNU MEHMET DEMİR ANLATTI

Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Demir, dağcılık sporunun dünü ve bugününü katılımcılara aktararak, “Kocaeli’de dağcılık sporu 1970’lerde başlıyor. Gebze Doğa Sporları Kulübü, Kocaeli’de ilk doğa sporları derneği olarak kuruluyor. Dağcılık ise Kocaeli Üniversitesi Dağcılık Kulübü ile başlıyor. Dağcılığın Türkiye’de 15-20 civarında antrenörü vardı. Spesifik bir spor dalı ve malzemeye ulaşamıyorsunuz, çünkü çok pahalıydı. Kocaeli Doğa sporları Kulübü, 1999 depreminden sonra arama kurtarma ekiplerine dahil oldu” diye konuştu.

“MOTOR ARTIK KORKULAN BİR ARAÇ DEĞİL”

2017 ATV S1 Şampiyonu Osman Şengül ise geçmişten günümüze motor sporlarına bakışın değiştiğini belirterek, “Bu spora adım atmış kişiler amatör düzeyde motosiklet alıp dağda ve bayırda gezeyim diye başlıyor. Bizim de dağlarda gezintilerle ve yaylalarda çilek yeme serüveniyle başladı. 3 yaşından 65 yaşına kadar sporcularımız var. Kartepe’de bir tesis kurduk. İki adet açık pistimiz var. Kocaeli’de Avrupa’da yarışan sporcular yetişti. Eskiden aileler motosiklet deyince çocuğum uzak dursun derdi, şimdi ise insanların gösterdiği ilgiyle bu anlayış kırıldı. Motor artık korkulan bir araç olmaktan çıktı” dedi.

SU SPORLARININ TARİHİNİ HOCALAR ANLATTI

Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kocaeli’de Su Sporları Tarihini de konuştu. Alanında uzman isimleri bir araya getiren sempozyumda KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Utku Gönener moderatörlüğünde Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü eski Başkanı Prof. Dr. Feridun Vural, Sümerspor Kürek Kulübü’nden Ümmet Subaşı ve Yüzme Antrenörü Işık Bozca ağırlandı.

MS HATALIĞINDAN YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜNE

Yüzme serüvenine nasıl başladığını katılımcılara aktaran Yüzme Antrenörü Işık Bozca, “25 senelik bir kulübümüz var. 25 yılda 80 bin çocuğa ulaştık. 85 tane milli takım sporcumuz oldu. MS yolculuğunda sporla başlayan kariyere dönüşen ve beni sağlığıma kavuşturan yüzme sporu ile kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz. 20 senedir tedavi görmüyorum. 9 yaşında doğru bir müdahale ile yolum sizlerle kesişti. İnsanlara bu tecrübeleri aktarıyor olmak çok önemli. Çocuklarımızı sporun içinde tutmamı seçtiği branşı desteklemeniz gerekiyor” dedi.

“KULÜPLER ÇOK GÜÇLÜ OLMALI”

Yüzme ve yelken sporuyla nasıl tanıştığını anlatan Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü eski Başkanı Prof. Dr. Feridun Vural, “Sporun genele yayılmaması beni çok üzüyor. Bu anlamda kulüplerin çok güçlü olması gerekiyor. İdareci olarak bu sporun yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi gerektiği yönünde çaba gösterdim. Bu sporu idari ve mülki amirlere yeteri kadar anlatamadık. Bu yüzden önümüze daima engel çıktı. Denize ve su sporlarına bakış biraz değişik. İlgi daima kara sporlarına yönelik” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR’E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kürek sporuna katkılarını anlatan Sümerspor Kürek Kulübü Antrenörü Ümmet Subaşı ise, “Yer konusunda sıkıntılarımız vardı ve bu konuda bize yardımcı olabilecek tek birim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ydi. Tesisimizi yapan Tahir Başkanımız bize güzel bir yer kazandırdı. Tahir Başkanımızın su sporlarını özellikle sevmesi, küreğe ilgisi olması bu konuda bizi tetikledi. Tahir Başkanıma, Gençlik Spor İl Müdürüne, Spor Dairesi Başkanımıza, müdürlerimize ve bize destek veren çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEKLERİYLE BÜYÜYEN SPORCULAR

Sporun ve sporcunun en önemli destekçisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlar ile ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde eden sporcular da sempozyumun konuğu oldu. Kağıtsporlu Güreşçi Serhat Balcı, Kağıtsporlu Judocu Tuğçe Beder ve 2024 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Ömer Faruk Kozakoğlu’nun tecrübelerini dinleyen katılımcılar kendilerine merak ettikleri soruları da yöneltti.

“KOCAELİ HER BRANŞTA ŞAMPİYON ÇIKARAN BİR ŞEHİR”

Kağıtsporlu Güreş Antrenörü Serhat Balcı, Kocaeli’nin spordaki başarısına dikkat çekerek, “Kocaeli’miz tüm branşlarda başarılı olmuş VE güreşte iki olimpiyat şampiyonu çıkarmış nadir şehirlerden. Tahir Başkanımızın spora bakışı çok sıcak ve destekleyici” dedi. Spor yaparken dikkat edilmesi gerekenleri de açıklayan Balcı, “Bizim kültürümüzde çalışma çok ön planda ama eğer dinlenme ve beslenmeniz yeterli değilse yaptığınız çalışmadan verim alamazsınız. Çalışmalarınızı eksiksiz yapıp bu ülkeye gurur kazandırabilirsiniz” dedi.

“DESTEK, KÜLTÜR BİRİKİMİ VE İNANÇLA GELEN BAŞARI”

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli forma altında mücadele veren ve 48 kiloda mindere çıktığı organizasyonda altın madalyanın sahibi olarak ay yıldızlı bayrağımızı Riyad’da göndere çeken Kağıtsporlu Judocu Tuğçe Beder, sempozyumda duygu ve düşüncelerini açıklayarak, “Kocaeli, sanayi ve turizm niteliklerinin yanında spor altyapısı bakımından da Türkiye’nin öncü şehirlerinden. Belediyemizin sağladığı imkanlar ve destekler sayesinde ulusal ve uluslararası başarılar elde ettim. 2024 yılında Avrupa 5’inciliği ile kulübümü ve ülkemi temsil etme şerefine nail oldum. Bu sadece benim başarım değil, bir şehrin desteği, kültür birikimi ve inancı sayesinde mümkün oldu. En büyük ilham kaynağım bu şehirde yetişip ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluk kazanan abi ve ablalarım oldu” dedi.

“KAĞITSPOR İLE BUGÜNLERE GELDİM”

Büyükşehir Belediyesi’nin bilek güreşi sporunu tanıtmak için çalıştıklarını belirten 2024 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Ömer Faruk Kozakoğlu ise,“Kağıtspor ile tanıştıktan sonra güçten ziyade bu sporun teknik noktalarına odaklanarak nasıl geliştirilebilir, nasıl daha iyi olabilirim konusuna eğildim. Böylece Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Kimin sizin için ne dediğine bakmayın ve içinizdeki inancı diri tutun. Bugünlere gelmemi sağlayan Kağıtspor’a teşekkür ediyorum” diyerek sporculara önemli tavsiyeler verdi. Boksör Ali Çelikiz ise spor hayatında yaşadığı tecrübeleri aktardı.





