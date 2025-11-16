Amatör ruh, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, amatör sporun duayen isimlerini de bir araya getirdi. Amatör sporu ve sporcularına sürekli destek verilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, kentin yetiştirdiği sporcuların da kente birçok yönden destek vermeleri gerektiğini ifade etti.

“KENTİN YETİŞTİRDİKLERİ KENTE DESTEK VERMELİ”

Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, konu ve konuklarıyla Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bu bağlamda Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Erol Arutan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, “Kocaeli’de Amatör Spor Tarihi” konulu söyleşide bir araya geldi. Amatör sporu ve sporcularına sürekli destek verilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, kentin yetiştirdiği sporcuların da kente birçok yönden destek vermeleri gerektiğini ifade etti.

“SPORA İDARECİLİK YÖNÜMLE DESTEK VERDİM”

Konuk konuşmacıların spor geçmişinin kısaca anlatıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş yaptı. Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, amatör spora duyduğu ilgiyi aktararak, “Spor hayatım çeşitli nedenlerden dolayı erken bitti. Sporu çok seviyorum. Kendim yapamadığım için idarecilik yönümle spora destek verdim. Tahir Büyükakın başkanımız amatör spora gerçekten büyük destekler veriyor, kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“OKUL SPORLARI SEZONA YAYILMALI”

Rafet Kırgız’ın ardından söz alan Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Erol Arutan okul sporları konusuna değindi. Okul sporlarında futbolun sadece bir hafta oynandığını ve bir haftada bu heyecanın bittiğini belirten Arutan, “Okul sporlarının bir sezona yayılmasından yanayım. Özel okullar en iyi sporcuları transfer ediyor. Gariban futbol takımları ise bir şey yapamıyor. Bizlerden birilerinin hem siyasette hem bürokraside olması gerekiyor. Çünkü ne demek istediğimizi, derdimizi anlamıyorlar” dedi.

“SPOR KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI BERTARAF EDER”

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer ise amatör spor kulüplerine destek verilmesi gerektiğine değinerek, “Kocaeli spor tarihine baktığımızda çok önemli isimler var. Baç Spor, İzmit Gençlik ve Doğan Spor isimli 3 amatör kulübün sayesinde Kocaelispor kuruldu. Amatör spora katkı vermeliyiz. Çünkü spor gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Amatör sporda bu disiplini alan otokontrol disiplinini yapan bir gençlik yetişiyor. Bu gençliği sürekli desteklemek lazım” İfadelerini kullandı.

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN KAYBOLMAYA MAHKUMDUR”

MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu ise, “O kadar kente gittim, bu kadar geniş kapsamlı bir sempozyuma ilk kez denk geliyorum. Fikir adamları, akademisyenler ve rol model olmuş onlarca sporcu burada. Çok geniş bir sempozyum. Bu organizasyonu düzenlemek çok kolay bir iş değil. Bir halı saha maçına gitmek için bile 3 saat telefon trafiği yapıyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun amacı geçmişle bağlantıyı kurmak. Geçmişini bilmeyen kaybolmaya mahkumdur” dedi.

“KOCAELİ, AMATÖR SPORDA ÇOK YOL KAT ETTİ”

Çulcu sözlerinin devamında ise şunları aktardı, “Bu kent amatör sporda çok yol kat etmiş. Odun sobası kulüplerden kara tahtada oyun kurallarını anlatan ve oradaki insanları aydınlatmaya çalışan insanların olduğu o zor günleri hatırlıyorum. Bugün kulüplerin çok güzel odaları ve çok güzel malzemeleri var. Bu gelişime destek vermiş emekçileri unutursam kendime ihanet etmiş olurum. Futbolda ve diğer branşlarda emeği geçen herkese binlerce teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA ÇULCU İSMİNİ BANA BU KENT VERDİ”

Kocaeli sporuna çok şey borçlu olduğunu ifade eden Çulcu, “Bu kentin dünya şampiyonları ve olimpiyat şampiyonları var. Kocaelispor gibi bir markanın Avrupa kupalarında isim ve marka olmuş çizgisini yakalamak kolay değil. Bazı hakemler var. Kariyerlerinde yükselince amatör maçları yönetmiyor. Seni oralara amatör spor getirdi. Yüzbaşı Mustafa Çulcu çok var ama eski hakem Mustafa Çulcu bir tane var. O ismi bu kent bana verdi. Bu kente ölene kadar borcum var. Bu kentin sporu için elimden geleni yaparım” diye konuştu.





