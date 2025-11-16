Tarihi gerçek bu sempozyumda gün ışığına çıkarıldı; Lüleci: İzmit, 1936 yılında spor kenti seçildi

KOCAELİ’NİN SPOR TARİHİ BU SEMPOZYUMDA

Kentin sosyo-kültürel seviyesinin gelişimine yönelik akademik ve kültürel çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu” başlığıyla düzenlenen sempozyumda, sporun kentin geçmişinden günümüze uzanan çok yönlü serüvenini ele alıyor. Sempozyum kapsamında birbirinden değerli akademik ve spor insanı, Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda katılımcılara hitap etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

“Bir Spor Kenti Olan İzmit’te 1936 Yılı Spor Yatırımlarının Analizi” bildirisi üzerine katılımcılara hitap eden ve yıllar önce Kocaelispor’da oynama durumunun olduğunu ama ailesinin de yönlendirmesi ile üniversite eğitimini tercih ettiğini belirten Doç. Dr. Abdullah Lüleci, “Böylesine güzel bir sempozyumda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün İzmit ve Kocaeli bir spor kenti. Türkiye’de belli başlı spor kentleri vardır. Kent sporu denildiğinde akla gelen ilk kentlerden birisi de İzmit’tir. Sakarya’da böyle bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

“İZMİT SPOR KENTİ SEÇİLİYOR”

Tarihi bir gerçeği bu sempozyumda gün ışığına çıkaran Lüleci, “1936 yılında Türkiye’deki 20 şehre spor yatırımları yapılıyor. Bu spor yatırımları için seçilen şehirlerden birisi de İzmit’tir. Seçilen şehirlerarasında neden İzmit yer alıyor? O döneme ait belgelerde, İzmit halkının çok fazla bir şekilde spora ilgi duyduğu yazıyor. Bu sebeplerden dolayı yatırım kararı alınıyor. Yatırımlar arasında futbol sahası, tenis kortu alanları, basketbol ve voleybol sahaları, atış poligonları, koşu pistleri ve satranç odaları bulunuyor. Söz konusu yatırımlar 1936-1938 yılları arasında İzmit’te yapılacaktır. Ancak bu yatırımlar için önemli bir meblağ gerekiyor. Bu meblağ o dönem için hemen mümkün olabilecek bir rakam değil. Çünkü 1934-1938 yılları arasında birinci kalkınma planı, ardından ikinci kalkınma planı, Mustafa Kemal Atatürk’ün rahatsızlığı ve İkinci Dünya Savaşına giden bir süreç var. Tüm bunlara rağmen İzmit gibi bir bölge için bu yatırımların dikkate alınması, İzmit’in belli başlı bir spor kenti olduğunu bizlere göstermektedir” dedi. Öte yandan Karamürsel Alp Salonu’nda yapılan oturumlarda akademisyen ve araştırmacılar, Kocaeli’nin spor tarihi üzerine edindikleri bilgileri sunum eşliğinde gerçekleştirdi.





(Erkan ERENLER)