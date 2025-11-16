GENEL:
Kocaeli Büyükşehir, kentin tarihi kimliğini yaşatıyor; Saraylı’da tarihi yapı aslına uygun yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Köyü Meydanı’ndaki tescilli yapıda yürüttüğü yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çalışma kapsamında yapının en estetik bölümü olan el işçiliği ahşap göbekli tavanı koruma altına aldı.

16 Kasım 2025 Pazar 09:53

 KOCAELİ’DE TARİH DEĞERİNİ BULUYOR

Kentin tarihi kimliğini yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Köyü Meydanı’na cepheli tescilli yapıda yenileme çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Üstyapı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında duvar imalatları tamamlandı. Ahşap bakımların da özenle yerine getirildiği çalışmalarda göbekli tavan koruma altına alındı.

 

TARİHİ BİNADA AHŞAP BAKIMLARI YAPILDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üstyapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında zemin kat imalatı tamamlandı. Birinci katın duvar imalatı çalışmaları ise devam ediliyor. 1900’lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen binadaki tüm ahşaplara daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması için emprenye uygulama işlemi yapıldı. Ayrıca tavan temizliği ve eski ahşaplarda gerekli bakım işlemleri de yapıldı. 

 

EL İŞÇİLİĞİ TAVAN KORUMA ALTINA ALINDI

Yapının en estetik bölümü olarak ön plana çıkan ve el işçiliğiyle dikkat çeken tarihi ahşap göbekli tavan ise koruma altına alındı. İnce oymaları ve zarif süslemeleriyle döneminin estetik anlayışını yansıtan bu nadide eser, restorasyon çalışmalarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktarılacak. Özgün mimari detaylarının titizlikle korunduğu yapı, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir tarafından kente kazandırılacak.


(Erkan ERENLER)

