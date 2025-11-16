Kocaeli’nin spor tarihine ışık tuttular

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, spor tarihi alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Sempozyum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde sporun geçmişine ışık tutan çok sayıda oturuma sahne oluyor.

ORTA ASYA’NIN SPOR TARİHİ KOCAELİ’DE ELE ALINDI

Süleyman Paşa Salonu’nun ev sahipliği yaptığı oturum Prof. Dr. Bilal Çelik’in başkanlığında gerçekleşti. Doç. Dr. Kayrat Belek, Dr. Ochirpurev Duger, Doç. Dr.Sherzodhon Mahmudov ve Doç. Dr. Tolkin Ahmedov, Orta Asya’nın farklı dönem ve bölgelerinde spor ve oyun kültürünün nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini ve toplum yaşamındaki yerini bütüncül bir bakışla ele aldı. Panelin son bölümünde ise Çarlık Rusyası döneminde Türkistan’daki geleneksel sporların geçirdiği dönüşüm farklı bir perspektiften incelendi.

CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE KOCAELİ’NİN SPOR İLİŞKİSİ

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Kocaeli’deki spor kültürü ve kurumsallaşma hikayesi bu sempozyumda konuşulan önemli konulardan biri oldu. Oturum başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Kocaeli’nin büyükşehirler arasında spora önem veren kentler arasında öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Taner Bilgin, Doç. Dr. Mehmet Solak ve Doç. Dr. Esma Torun Çelik, Kocaeli’de sporun nasıl geliştiğini ve başta Kocaelispor olmak üzere spor kurumlarının nasıl ortaya çıktığını masaya yatırdı

HASAN GEMİCİ’NİN SPOR HAYATI ELE ALINDI

Dr.Öğr. Üyesi Semra Işın, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Kocaelili efsane güreşçi Hasan Gemici’nin spor yaşamından ve elde ettiği başarılarından örnekler sundu. Işın, Hasan Gemici’nin genç sporcular için bir rol model olduğunu vurguladı. Recep Kankal, Erdoğan Özdemir, Dr. Hasan Sayılan da Kocaeli’de güreş sporunun önde gelen isimlerinden bahsetti.

NİCOMEDİA DÖNEMİNDEKİ SPORUN YERİ

Prof. Dr. Ergün Laflı, oturum başkanlığını yürüttüğü söyleşinde, Roma dönemindeki Olimpik sporların faaliyetlerinin Nicomedia’daki konumu ve önemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Ardından Prof. Dr. Ercüment Yıldırım, Dr. Alaaddin Kalaycı ve Feyzullah Yavuz Ulugün tarafından Nicomedia’da spor faaliyetleri, düzenlenen oyunlar, sporcuların toplumsal statüleri ve kentin bu faaliyetlere sağladığı altyapı olanakları üzerine anlatım gerçekleştirdi.

GENÇLERE SUNULAN SPOR FAALİYETLERİ

Prof. Dr. Osman Akandere, Kocaeli’de gençlik için gerçekleştirilen sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi verdi. Engin Şen ve Dr. Öğretim Üyesi Tuna Taşdemir, Kocaelispor marşlarının toplu söyleyiş sırasında aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ve takımın sadece bir futbol kulübü olmanın ötesinde bir dayanışma unsuru taşıdığını vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Gül Karahan Çoban ise sporun insanlar üzerindeki etkisinden bahsetti.





(Erkan ERENLER)