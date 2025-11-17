SPOR:
Kocaeli’de yelken sporunun tarihi masaya yatırıldı; “Yelken sporu için en ideal yer; İzmit Körfezi”

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nda konuşulan konulardan biri de yelken sporuydu. Süleyman Paşa Salonu’nda düzenlenen oturumda önemli bilgileri paylaşan Doç. Dr. Fatih Özçelik, “Yelken sporu üzerine yaptığım araştırmalar sonucunda Türkiye’de birçok yer öne çıkmıştır ama benim uzmanlardan edindiğim bilgiye göre doğal bir liman, sakin suyu ve ulaşım olanakları ile Türkiye’de Yelken sporu için en ideal yer; İzmit Körfezi’dir” dedi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 09:20

 “YELKEN SPORU EN İYİ İZMİT KÖRFEZ’İNDE YAPILIR”

Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Büyükşehir personellerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Fatih Özçelik, “Kocaeli dediğimizde aklımıza sanayi ve ekonomik kapasitesi geliyor ama göz ardı ettiğimiz bir şey var, Kocaeli bir spor tarihidir. Sporun Kocaeli tarihinde önemli bir yeri var ve bunun içerisinde Yelken sporu da bulunuyor. Ben Düzce Üniversitesi’nden geliyorum. Spor Fakültemizdeki hocalarımıza Yelken sporu hakkında yani bu sporumun premier seviyede yapılabilmesi adına sorular sordum, yelken sporu için gerekli şartları araştırdım. Bu sporun yapılabilmesi için sakin sular ve düzenli rüzgarların olması gerektiği gibi faktörler ortaya çıktı. Bir de doğal bir liman olması bu rüzgârları dengelediği için daha güzel bir ortam sağlıyor. Bunların yanı sıra ulaşım imkânlarının uygun olması gerektiği gibi kriterler de öne çıktı. Spor Fakültesi’ndeki arkadaşlarıma bu spor nerede en güzel şekilde yapılabilir dediğimde, en güzel İzmit Körfezi’nde yapılır cevabını aldım. 1920-1980 tarihleri arasında Yelken sporu ile uğraşan sporcuların yüzde 70’den fazlasının Kocaeli’den çıkması tesadüf değildir” şeklinde konuştu.

 

“ATATÜRK, YELKEN SPORUNDA KOCAELİ’YE KATKI SUNMUŞ”

Kocaeli’de yelken sporunun tarihi ile ilgili önemli bilgiler veren Özçelik, “Kocaeli’de profesyonel anlamda ilk Yelken sporunun ortaya çıkması 1920’lerde gerçekleşiyor. Bu kapsamda 1925 yılında Hereke Sümerspor kurulmuştur. Burada yelkencilik sporu tam anlamıyla kulüpleşmeye başlamıştır. 1937 yılında Kocaeli’de Yelken sporu açısından önemli bir gelişme yaşanıyor. Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Başbakanı Celal Bayar, Kocaeli’ye 15 adet ‘Şarki Yelkenli’ hediye ediyor. Haliç tersanesinde inşa edilen 12 metrelik bu yelkenliler Kocaeli’ye gönderiliyor. Bu desteklerden sonra Kocaeli’de düzenli yarışlar yapılıyor ve önemli sporcular yetişiyor. İlerleyen tarihlerde de Kocaeli, ülke genelinde yelken sporunun merkezi haline gelmeye başlıyor” dedi.   

