ASAYİŞ:
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Araç demir yığınına döndü

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde alevlere teslim olan yolcu otobüsü demir yığınına döndü.

20 Kasım 2025 Perşembe 13:34

 Olay, D-100 kara yolu İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımları yapılıp bugün servisten çıkarılan 42 BDB 874 plakalı Man marka otobüs, cepte park halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Patlamaların da yaşandığı aracın sürücü Alim Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken sürücü Alim Ö., otobüsün bakımının yeni yapıldığını ve araçta yolcu bulunmadığını ifade etti. Trafik yangının söndürülmesiyle normal seyrine dönerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

İHA
