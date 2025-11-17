Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu sona erdi; Büyükşehir, Kocaeli’nin spor tarihine bilimle ışık tuttu

BÜYÜKŞEHİR, SEMPOZYUMU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilgi gören Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu kapanış oturumu ile sona erdi. Spor camiasının üç gün boyunca Kocaeli’ye odaklanmasını sağlayan sempozyum, sporun kent belleğindeki çok katmanlı izlerini bilimsel bir dikkatle ele aldı. Birbirinden önemli sporcu, akademisyen, gazeteci ve spor insanının katıldığı organizasyon, Kocaeli’nde sporun nasıl bir yaşam biçimine dönüştüğünü gözler önüne serdi. 2 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmaları genel perspektifiyle değerlendiren akademisyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir akademik çalışmayı daha yüzünün akıyla ve başarı ile tamamlandığı konusunda birleşti.

“ÖNERİNİZLE BİZİ DESTEKLEYİN”

Kapanış oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, sempozyumdan çıkan tüm akademik sonuçların Kent Araştırmaları Merkezi’nde değerlendirileceğini belirterek, “Buradan çıkan sonuçları, sporun kentteki gelişimine yönelik çalışmalarımız yönünde değerlendireceğiz. Master planı hazırlıyoruz. Bu nedenle sempozyumda tebliğ sunan akademisyenlerimizden ricamız buradaki tebliğlerine son şeklini verirken, proje önerilerini bizlerle paylaşmalarıdır. Önerilerinizle bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

KAPANIŞ OTURUMU DÜZENLENDİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 14 Kasım Cuma günkü açılış programı ile başlayan Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu akademisyenlerin son değerlendirmesiyle tamamlandı. Selim Sırrı Paşa Salon’da düzenlenen kapanış oturumuna Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Levent Atalı ve Prof. Dr. Kürşat Sertbaş katıldı. Kapanış oturumunu konuklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz izledi.

AKADEMİK OTURUMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen tüm akademik oturumlar, özel oturumlar ve paneller genel bir perspektiften değerlendirildi. Spor tarihine dair sunulan bildiriler, görüşler ve tartışmalar bilimsel yöntemler ışığında ele alındı. Bununla beraber sempozyum sürecinde öne çıkan başlıklar, öneriler ve ortak kanaatler üç akademisyen tarafından paylaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR YİNE YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI

Kapanış oturumunda ilk konuşmayı Prof. Dr. Haluk Selvi yaptı. Panellerde son derece önemli bilgilerin ortaya konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Selvi, ”Büyükşehir Belediyemizin açtığı kapıdan içeriye girmek çok güzel. Böyle olunca da Kocaeli Ansiklopedisi gibi önemli akademik hizmetler ortaya çıkıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Ali Yeşildal Bey de bu konuda bize önemli fikirlerini sundu. Başta Başkan Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir akademik çalışmadan daha yüzünün akıyla çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“SPORTİF ÇALIŞMALARA ÖRNEK BİR KENT KOCAELİ”

Prof. Dr. Levent Atalı ise gerçekleştirilen oturum ve özel oturumlarla ilgili detaylı bilgi aktardı. Prof. Dr. Atalı su ve doğa sporları, Kocaeli’nden yetişen şampiyon sporcular, Kocaeli’nde amatör spor tarihi, Kocaeli’nde basın spor tarihi ve Kocaelispor oturumu ilgili ortaya çıkan bilgilerin not edildiğini ve yazılı olarak bu bilgilerin ortaya konulacağını kaydetti. Kocaeli’nin birçok uygulamada sportif çalışmalara örnek bir kent olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atalı, “Bu çalışmayla da örnek olduğunu görüyorum. Tarihte eksik hep var. O nedenle bu sempozyum da yapıldığı için üstüne bir şeyler daha söylenecek. Ve bilgi artacak. Ben bir akademisyen olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu çalışmaya bütünüyle sahip çıktıkları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN VİZYONUNUN ÖNEMİ

Kapanış oturumunda son değerlendirmeyi Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Sertbaş yaptı. Sempozyumun, disiplinler arası işbirliğine yönelik önemli bir örnek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sertbaş, “Spor bilimleri kongrelerinde hep tarih vardır. O nedenle bu konudaki işbirliği çok önemli. Bunu Büyükşehir’in vizyonuna bağlıyorum. Burada yeni fikirler aldık. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz de yararlandı. Ben kendi öğrencilerime bu konuda tavsiyede bulunacağım. Sporun toplumsal dinamikleri harekete geçirme noktasındaki rolünü de gördük. Bunlar akademik anlamda çalışmalarımızda yer alacak. Buraya katılan bazı hocalarımızı biz de davet etmek ve öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Umarım bu çalışmalar artarak devam eder. Ben de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

YEŞİLDAL’DAN AKADEMİSYENLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, kapanış oturumunu gerçekleştirilen akademisyenlere teşekkür plaketi takdim etti. Dr. Ali Yeşildal akademisyenlere yönelik teşekkür konuşmasında ise önemli ayrıntılara dikkat çekti.

PROJE FİKİRLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Büyükşehir sempozyumlarının yedincisini düzenlediklerini hatırlatan Dr. Yeşildal, “20 ciltlik bir külliyatımız ve kent ansiklopedimiz var. Yaklaşık 55’in üzerinde kültür yayınımız bulunuyor. Biz bu çalışmalara kentin kimliğinin oluşturulması açısından bakıyoruz. 15 yıl önce yabancılara Kocaeli dendiğinde sadece sanayi cevabı alınıyordu. Bunun değişmesi gerektiğine inandık. O nedenle Kent Laboratuvarı kuruldu. Burada kentin bütün alanları için çalışmalar yapılıyor. Biz bu sempozyumları yapmış olmak için yapmıyoruz. Buradan çıkan sonuçları kentin spor gelişimi yolunda değerlendireceğiz ve onun ışığında hizmetlerimize şekil vereceğiz. O nedenle siz kıymetli akademisyenlerimizden de bir ricamız var. Buradaki tebliğlerinizi bize ulaştırırken, lütfen proje fikirlerinizi de yazın. Önerilerinizle bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu. Kapanış oturumunun ardından tüm konukların katılımı ile Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde final fotoğrafı çektirildi.

BİLDİRİLER KİTAP HALİNE GETİRİLECEK

Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Büyükşehir Belediyesi’nin akademik ve bilimsel çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Bu çerçevede kentin spor tarihi, oturum ve panellerde ele alındı. 69 tebliğ ve 18 akademik oturumun düzenlendiği bilimsel platformda akademisyenler, gazeteciler, Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda göndere yükseltmiş efsane sporcular ile spor insanları görüşlerini dile getirdi. Sempozyum kapsamındaki tüm bildiriler kitap haline getirilerek kent tarihine yönelik yazılı belge bırakılacak.

ŞAMPİYONLAR GENÇLERİN ROL MODELİ OLDU

Sporun kentin geçmişinden günümüze uzanan çok yönlü serüvenin ele alındığı sempozyum bir çok ünlü sporcuyu ağırladı. Bu sayede spora ilgi duyan gençler rol model aldıkları büyüklerini görme ve onların tavsiyelerini dinleme fırsatı buldu. “Kocaeli’den Dünyaya Şampiyon Sporcular” özel oturumu bu kapsamda büyük ilgi gördü. 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndan şampiyon olarak dönen ve Karate’de Türkiye’nin gururu olan Eray Şamdan, ayağının tozuyla bu oturumda gençlerle buluştu. Aynı oturumda 2023 Dünya Karate Şampiyonu Tuba Yakan, 2023 Görme Engelli Dünya Şampiyonu Merve Uslu ile efsane güreşçi Kırpınar başpehlivanı Ahmet Taşçı da kendi başarı hikâyelerini anlatarak gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

SERGİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan sempozyumun düzenlediği Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuayesinde son derece anlamlı bir sergi açıldı. Kentin spor geçmişinde önemli yeri olan objelerden oluşan sergi büyük ilgi gördü. Sergide yer alan ve Kocaelispor’un 1966’dan bu yana kullandığı formalar ise dikkat çekti. Sergiyi gezen vatandaşlar formaların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.





