ASAYİŞ:
Göbek bağıyla öldürülmüştü: Bebek cinayetinin faili 18 yıl sonra tutuklandı

Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetinin faili, 18 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bıraktığı parmak izinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen ve DNA eşleştirmesiyle kesinleşen cinayetin faili anne, Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

20 Kasım 2025 Perşembe 09:38

 Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi. 
  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Öte yandan, 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. 


