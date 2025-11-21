Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor; Yeni Lokomotif Çocuk Köyleri yolda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu “Lokomotif Çocuk Köyü” projesi yaygınlaşıyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyleri bu kez İzmit Vinsan ve Gebze Millet Bahçesi’nde inşa ediliyor.

ÇOCUKLARIN EĞLENCE VE EĞİTİM DURAĞI

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü yaygınlaşıyor. Projenin ilk tesisi İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde 265 metrekarelik alanda kurulmuş, modern donanımı, güvenli oyun alanları ve eğitici atölyeleriyle dikkat çeken Lokomotif Çocuk Köyü, Büyükşehir Belediyesi’nin en dikkat çeken projeleri arasında yer almıştı. Çocuklar burada alanında uzman eğitmenler eşliğinde yaş gruplarına uygun oyunlara, sanat etkinliklerine, doğa ve bilim atölyeleri gibi etkinliklere katılıyor. Çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan bu uygulama, onların erken yaşta sosyal becerilerin gelişimini destekliyor.

2 LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ KURULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokomotif Çocuk Köyü projesini kent genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ve İzmit’te iki Lokomotif Çocuk Köyü kuruluyor. Bu merkezler de çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve keşfederek öğrenmeyi teşvik eden mekânlar olarak hizmet verecek.







GEBZE LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

Gebze Lokomotif Çocuk Köyü, Gebze Millet Bahçesi içerisinde kuruluyor. Çalışmaları devam eden projede 10 vagon yer alıyor. Millet Bahçesi içerisinde yer alan projede, çocukların eğitim alacağı vagonlar alana yerleştirildi. Vagonların elektrik ve kapı imalatlarına devam ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında çevre düzenlemesi yapılacak. Alanda ayrıca çocuklar için aktivite parkuru, tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor.

İZMİT LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

İzmit Lokomotif Çocuk Köyü Vinsan tesislerinde inşa ediliyor. Buna göre Eski Lastik-İş Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan alan, çocukların doğa bilincinden gönüllülüğe, bilimden sanata, sağlıklı yaşamdan üretime kadar pek çok alanda gelişim göstermelerini sağlayacak eğitim alanına çevrildi. Bina içerisinde 8 eğitim sınıfı kurulurken, bahçeye çocukların eğitim alacağı 4 vagon yerleştirildi. Bina içerisinde çalışmalarda sona gelindi. Vagonların ise elektrik bağlantıları yapılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklara eğitim verecek vagonlar “Çevreciler”, “Gönüllüler”, “Kaşifler”, “Kültürlüler”, “Marangozlar”, “Mimarlar”, “Müzisyenler”, “Okurlar”, “Sanatçılar”, “Sağlıkçılar”, “Şefler” ve “Tamirciler” olarak planlandı. Bu vagonlarda minikler; doğayı korumayı, bilimsel merakı, sanatsal üretimi, toplumsal dayanışmayı, sağlıklı yaşamı ve üretkenliği yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak. Alanda ayrıca çocuklar için etüt odası, vr deneyim odası, oyuncak tamirhanesi, masal kalesi, aktivite parkuru, tarım bahçesi, loko sahne ve müzik sokağı bulunuyor.

ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yatırımlarıyla “çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor. Parklar, atölyeler, eğitim merkezleri ve çocuk etkinlikleriyle kentteki her çocuğun eşit imkânlardan yararlanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni lokomotif köylerini kısa sürede hizmete almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geleceğin bilinçli, mutlu ve üretken bireylerinin yetişmesine katkı sunacak Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitimlerin başlayacağı tarih Büyükşehir Belediyesi’nce duyurulacak.





