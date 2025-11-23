Bilişim Fuarı’nda sporun dijital dönüşümü konuşuldu

“SPORDA KADAR HER ALAN YAPAY ZEKÂYA DÖNÜŞÜYOR”

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Atalı moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sporun dijitalleşme süreci masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İbrahim Semizoğlu, sporda yapay zekânın yaygın kullanımına dikkat çekerek, “Sahadan veri toplayıp analiz ediyoruz. Antrenman performansından beslenmeye kadar her alan yapay zekâya dönüşüyor. Çizgi hakemlerinin kaldırılması bunun en net örneği” dedi. Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Uzmanı Oktay Akyüz, dijitalleşmenin sporun doğasına aykırı gibi görünse de aslında adaleti artırdığını belirterek, “Dijital dönüşüm sadece kurumların değil, toplumun tamamının dönüşümüdür. Sporun dijitalleşmesi ilk etapta ürkütücü görünse de sporu daha adil bir zemine taşıyor” ifadelerini kullandı. SBÜ Spor ve Dijital Stratejiler Koordinatörü Selman Utku ise spor bilişiminin çok disiplinli yapısına işaret ederek, “Spor teknolojileri artık mühendislikten sağlığa, yapay zekâdan mimariye kadar birçok disiplinle birlikte ilerliyor” dedi.

“GELECEĞİ SATIN ALMAK: YENİ NESİL STARTUP EKONOMİSİ”

Destet CEO’su Ömer Ekinci moderatörlüğündeki panelde ise, girişim ekonomisi, yatırımcı bakışı ve yeni sermaye modellerine odaklanıldı.

H2O Investment A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çalışkan, Türkiye’nin yatırım alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, “Kendi kültürümüze uygun yatırım sistemlerine ihtiyacımız var. Ülkemiz gelişsin, trendleri doğru değerlendirsin istiyoruz” dedi.

“YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK SERMAYESİ İNSANDIR “

Fonangles CEO Yavuz Kuş, girişimci için en kritik unsurun insan ilişkileri olduğunu vurgulayarak, “Yeryüzünün en büyük sermayesi insandır. Network ve kitle fonlaması girişimler için hayati önem taşıyor” dedi. Girişimciliğin odak gerektiren bir süreç olduğunu belirten QSoft Kurucu CEO Murat Çim, “Bir girişime başladıysanız tek odağınız bu olmalı. Başarısızlık bile bir kriterdir. Akıllı para ise girişimin kaderini belirler” dedi. Chargemate Teknoloji Kurucusu Ahmet Kuran ise girişimcilerin finansal bilinç geliştirmesi gerektiğini vurgulayıp, “Yatırımcıların parası kolay kazanılmıyor. Doğru insanlarla yürümek şart. Pazarınızı, verginizi, sektörünüzü çok iyi bilmelisiniz; günün sonunda hepimiz tüccarı.” diye konuştu. Panel sonunda katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın plaket takdim etti.





(Emre KAHRAMAN)