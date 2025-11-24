Başkan Ömeroğlu’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin toplumun şekillenmesinde en büyük paya sahip olduğunu belirtti. Eğitimcilerin bilgi, sabır ve fedakârlıklarıyla ülkenin geleceğine yön veren en değerli güç olduğunu vurguladı.

“EMEKLERİNİZ ÜLKEMİZİN YARINLARINI AYDINLATIYOR”

Başkan Ömeroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum. Sizler, bilginin ışığıyla yol gösteren; nesilleri büyük bir sorumluluk, sevgi ve özveriyle yetiştiren kıymetli insanlarsınız. Emekleriniz, sabrınız ve gayretinizle ülkemizin yarınlarını aydınlatıyorsunuz. Öğretmenlik, toplumumuzun en saygın ve en değerli mesleklerinden biridir. Bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve başarı diliyorum.”

EĞİTİM CAMİASINA DESTEK MESAJI