BAŞKAN BÜYÜKGÖZ EĞİTİMCİLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Belediyenin çeşitli birimlerinde hizmet veren eğitmenler, kurs hocaları ve eğitim personeliyle buluşan Başkan Büyükgöz, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Programda bir konuşma yapan Başkan Zinnur Büyükgöz, eğitimcilerin Gebze Belediyesi’ne ve Gebzeli vatandaşlara sunduğu katkıların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“ÇOCUKLARIMIZA YENİ UFUKLAR AÇIYORSUNUZ”

“Eğitim; şehrimizin, toplumumuzun ve geleceğimizin en sağlam yatırım aracıdır. Belediyemizin bünyesinde görev yapan siz değerli eğitimciler, sadece bir kurs ya da program yürütmüyor; kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni ufuklar açıyorsunuz. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim çalışmalarımızda ortaya koyduğunuz emek, ilçemizin sosyal dokusunu güçlendiriyor. Hep birlikte Gebze’yi daha donanımlı, daha bilinçli ve daha güçlü bir şehir haline getiriyoruz. Bu vesileyle tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.”

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.





(Erkan ERENLER)