Büyükşehir’den kadına şiddete turuncu farkındalık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturuyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı’nda kurulan canlı çiçek yapım atölyesinde kadına yönelik şiddete ‘dur’ mesajı turuncu kurdeleli çiçekler ile verildi.

25 Kasım 2025 Salı 09:39

 CANLI ÇİÇEK YAPIM ATÖLYESİ KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen farkındalık etkinliği kapsamında Cumhuriyet Bulvarı’nda canlı çiçek yapım atölyesi kuruldu. Şiddetle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gördü.

 

KADINA ŞİDDETE KARŞI TURUNCU MESAJ

Atölyeye katılan kadınlar kendileri için, gençler anneleri ve sevgilileri için, erkekler ise eşleri için uzman ekip eşliğinde çiçek buketi hazırladı. Yapılan farkındalık etkinliği kapsamında kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışma çiçekleri “şiddetsiz bir dünya” temasıyla anlamlandırıldı. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddete ‘dur’ mesajı ise turuncu kurdeleler ile verildi.

 

“KADIN SEVGİYLE GÜZELLEŞİR” PROGRAMINA DAVET

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan vatandaşlar, 25 Kasım Salı günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan “Kadın Sevgiyle Güzelleşir” programına ve atölye etkinliklerine davet edildi.


(Erkan ERENLER)

